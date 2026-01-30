Társasházak autonóm áramellátását támogató programot indít a kormány

Olekszij Kuleba, Ukrajna újjáépítéséért felelős miniszterelnök-helyettes, közösségi és területfejlesztési miniszter közlése szerint a kormány támogatta azt a projektet, melyet az általa vezetett szaktárca dolgozott ki. A program célja a kulcsfontosságú rendszerek – vagyis a vízellátás, a kommunikáció, a liftek, a világítás és a távhő – működésének biztosítása, különösen a fűtési szezonban.

Az állam által biztosított forrásokból generátorok, akkumulátorok, inverterek és napelemek vásárolhatók. A lakók maguk dönthetik el, mire van szükségük és kitől vásárolnak. A lebonyolítás online pályázat keretében történik papírmunka és sorban állás nélkül.

A SzvitloGyim program kezdetben Kijev és Kijev megye társasházait érinti.

A támogatás összege 100 000 és 300 000 hrivnya között mozog, pontos összegét az emeletek és lépcsőházak száma alapján határozzák meg. A tervek szerint az összeget a döntés meghozatalát követő 48 órán belül folyósítanák.

A pályázat benyújtására hamarosan az alábbi weboldalon lesz lehetőség:

https://svitlodim.gov.ua/

A projekttel kapcsolatos kérdésekre a lakosság a 1545-ös kormányzati forródróton kaphat választ.

A miniszterelnök-helyettes kiemelte, hogy

a kormány 800 millió hrivnya elkülönítéséről hozott döntést a támogatási program első szakaszának finanszírozására.

Ebből a társasházak lakói 100 000-300 000 hrivnya vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek autonóm energetikai berendezések – generátorok, akkumulátorok, inverterek és napelemek – beszerzésére.

„Abban bízunk, hogy a SzvitloGyim programnak köszönhetően mintegy 3,6 ezer épület kaphat autonóm energiaforrásokat”

– hangsúlyozta Olekszij Kuleba.

Pályázatot nyújthatnak be a társasházi tulajdonosi közösségek (OSzBB), vagy az épületeket kezelő, fenntartó szövetkezetek. A fentebbi honlapon és a Gyija portálon a mai naptól kezdődően a pályázathoz szükséges felhasználói fiók regisztrációjára nyílik lehetőség. A miniszter gyors döntéshozatalt ígért.

Kárpátalja.ma

Forrás: vechirniy.kyiv.ua