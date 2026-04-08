Tavaszi fagyok fenyegetik a kárpátaljai gyümölcsösöket

A tavaszi fagyok komoly próbatételt jelentenek Kárpátalján a gazdák számára, különösen azután, hogy a szokatlanul meleg március hatására a gyümölcsfák a megszokottnál jóval korábban virágba borultak. A kajszi- és őszibarackfák törékeny virágai akár egyetlen hideg éjszaka alatt is elfeketedhetnek, ha a hőmérséklet a kritikus szint alá süllyed.

A meteorológusok a hét folyamán sarkvidéki eredetű hideg levegő betörésére figyelmeztetnek, amely komoly veszélyt jelent a jövőbeli termésre. Miközben nappal kellemes tavaszi időjárás uralkodik, éjszaka a gyümölcsösök már védelemre szorulnak.

A Kárpátaljai Megyei Hidrometeorológiai Központ adatai szerint az elmúlt évtizedben egyértelmű tendencia figyelhető meg: a vegetáció egyre korábban indul meg. A klímaváltozás következtében a fák akár 2–3 héttel korábban „ébrednek”, így sokkal kiszolgáltatottabbá válnak az áprilisi lehűléseknek.

A legnagyobb veszély a Tisza és a Latorca völgyében fekvő ültetvényeket fenyegeti, ahol a hideg levegő megreked. A statisztikák szerint a -2 °C-os hőmérséklet a virágzás csúcsán akár a termés 70%-ának elvesztéséhez is vezethet.

A különböző gyümölcsfajták eltérő mértékben viselik el a hideget:

Kajszi- és őszibarack: a rügyek -4 °C-nál, a nyitott virágok már -2 °C-nál károsodnak.

Cseresznye és meggy: -2,2 °C körül kritikus.

Alma és körte: rövid ideig akár -3 °C-ot is elviselnek, de a tartós fagyok veszélyesek.

Szőlő: a fiatal hajtások már -1 °C-nál károsodhatnak.

Beregszászban április 9-én éjszaka például 0°C-ig süllyed a levegő hőmérséklete, Ungváron -2°C-ig, míg Kőrösmezőn -4°C-ig, emellett havazás is előfordulhat.

Lemak Mihály agronómus elmondta, hogy ilyenkor a leghatékonyabb védekezési módszer a füstölés vagy a finom permetezéses öntözés, kémiai védelem vagy az agrofólia használata.

A tapasztalt gazdák, különösen a Nagyszőlősi és Beregszászi járásokban, több módszert kombinálnak a fagy elleni védekezés során.

A tavaszi fagyok Kárpátalján egyre gyakoribb kihívást jelentenek, de megfelelő felkészüléssel jelentős károk előzhetők meg. A gazdáknak érdemes folyamatosan figyelniük az időjárás-előrejelzéseket, és időben alkalmazniuk a szükséges védelmi módszereket.

A Novini Zakarpattya nyomán.

Kárpátalja.ma