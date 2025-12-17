Télen tovább drágulhatnak az alapélelmiszerek Ukrajnában

Az ukrajnai szakértők előrejelzése szerint a téli hónapokban hagyományos áremelkedés várható az élelmiszerpiacon: drágulhat a tojás, a hús, a tej és a kenyér is. Erről Andrij Zablovszkij és Oleh Pendzin gazdasági szakértők beszéltek a TSZN.ua portálnak.

Andrij Zablovszkij elmondása szerint a tojás ára minden évben megemelkedik a hideg időszakban, mivel télen a tyúkok jelentősen kevesebb tojást tojnak, mint a melegebb hónapokban. Oleh Pendzin prognózisa szerint a tojás kiskereskedelmi ára 80 hrivnyára emelkedhet tízes csomagonként, míg speciális csomagolás esetén akár a 100 hrivnyát is elérheti.

Oleh Pendzin a további, úgynevezett „szociális jelentőségű” termékek esetében is áremelkedést vetít előre:

Tej (1 liter): körülbelül 80 hrivnya (+10 hrivnya)

Sertéshús (lapocka, comb): 300 hrivnya/kg (+20 hrivnya)

Szeletelt húsok, karaj: akár 360 hrivnya/kg (+20 hrivnya)

Szalonna: ára nem csökken, továbbra is 200–350 hrivnya/kg között marad

(a prémium minőségű szalonna ára már meghaladja a 400 hrivnyát/kg)

A szakértők szerint fokozatosan drágulni fog a zöldségfélék többsége is, mivel kifut a termelők részéről az őszi termények kiárusítása, különösen azoknál, akik nem rendelkeznek fűtött tárolókapacitással.

A kenyér ára várhatóan decemberben, az infláció mértékével megegyezően, körülbelül 1,5 százalékkal emelkedik. Összességében az éves élelmiszerkosár ára 14–15 százalékkal növekedhet, ami meghaladja az általános inflációs szintet.

A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy az árak régiónként eltérőek lesznek: minél közelebb esik egy térség a frontvonalhoz, annál drágábbak az élelmiszerek.

