Több mint 150 ezren kérelmezték már a 6500 hrivnyás téli támogatást
Több mint 150 000 ukrán állampolgár kérelmezte már a 6500 hrivnyás támogatást, melyet a kormány a nemrégiben kihirdetett téli támogatáscsomag keretében folyósít. Az összeget a leginkább rászoruló személyek igényelhetik.
A kérelmezők számáról Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök számolt be a Telegramon. Bejegyzésében emlékeztet rá, hogy a kérvényeket 2025. december 17-ig lehet benyújtani online formában (a Gyija alkalmazásban), vagy személyesen a nyugdíjhivatalokban.
Az összeg 180 napig használható fel meleg ruha, lábbeli, gyógyszerek és vitaminok vásárlására.
A támogatásra 4,3 milliárd hrivnyát különített el a kormány a költségvetésből, előzetesen több mint 660 000 igénylővel számolnak.
Mint korábban írtuk, a programcsomag emellett 1000 hrivnyás támogatást is biztosít minden Ukrajnában tartózkodó állampolgár számára.
Forrás: ua.news
Nyitókép: facebook.com/yulia.svyrydenko
