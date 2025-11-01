Téli támogatási programról számolt be Volodimir Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij elnök utasítására a kormány egy új programcsomagon dolgozik, mely a téli hónapokban segítené az ukrán állampolgárokat. Az intézkedések várhatóan decemberben lépnek életbe – erről az elnök számolt be a Telegramon.

A program első eleme a múlt évhez hasonlóan anyagi támogatás lesz, melynek összege a legsürgősebb szükségletekre fordítható. A bejelentés szerint a nehéz körülmények között élők számára külön programot is indít a kormány. Ezzel a magányosan élő időseket, a nagycsaládosokat, a háborús övezetben élőket és néhány más társadalmi csoportot szeretnék támogatni. A részleteket a miniszterelnök fogja ismertetni.

A gáz ára a téli hónapokban nem fog változni, és a háztartások számára az elektromos áram díjait is befagyasztják.

Utasítást adott az elnök továbbá egy közlekedési támogatási program kidolgozására, mely várhatóan az UZ-3000 nevet fogja viselni. Lényege, hogy mindenki ingyenesen utazhat 3000 kilométert, amit az ukrán vasúttársaságnak az állami támogatások fejében kell garantálnia.

Ezzel egy időben egészségügyi projekteken is dolgozik a kormány. Januárban indul az Egészségügyi Minisztérium által előkészített szűrővizsgálati program, ami a felnőtt állampolgárok egészségmegőrzését célozza.

A miniszteri kabinetnek a következő hetekben be kell fejeznie a téli támogatási program előkészítését, aminek részleteit várhatóan még november 15. előtt ismertetik.

Kárpátalja.ma

Forrás: Telegram/Volodimir Zelenszkij

Nyitókép: president.gov.ua