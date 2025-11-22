Már közel 10 millióan kérvényezték az ezer hrivnyás téli támogatást

Már csaknem 10 millió ukrán állampolgár nyújtott be kérelmet a „téli támogatás” elnevezésű programra, amely ezer hrivnyát biztosít minden kérelmezőnek. Erről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök adott tájékoztatást.

Az ukrán elnök kiemelte, hogy a pénzösszegek kifizetése a jövő héten kezdődik meg. A támogatást jövő év júniusáig lehet felhasználni.

Az elnök emlékeztetett mindenkit, hogy a téli támogatás igénybevételéhez december végéig be kell nyújtani a kérelmet a Szociális Ügyek Minisztériumához vagy az Ukrpostához. Zelenszkij kiemelte, hogy az ukrán hatóságok a teljes pénzügyi összeget biztosítani fogják a kérelmezők számára.

A november 15-én indult „Téli támogatás” kormányzati program célja, hogy 1000 hrivnyás pénzügyi támogatást nyújtson minden Ukrajnában tartózkodó állampolgár számára.

A támogatás december 24-ig igényelhető meg. A pénzügyi segélyt saját maga vagy gyermeke számára is igényelheti.

A támogatás kétféleképpen kérvényezhető:

A Gyija alkalmazáson keresztül – a kérelem feldolgozását követően a pénzt jóváírják a „Nemzeti visszafizetés” (кешбек) kártyán. Az összeget közüzemi díjakra, gyógyszerekre, ukrán gyártmányú termékekre, postai szolgáltatásokra, könyvekre, jótékonysági célokra használhatja fel, vagy az Ukrán Védelmi Erők részére is felajánlhatja. Az Ukrpostán keresztül – a kifizetés ebben az esetben egy elkülönített számlára kerül. A jóváírt összeget az Ukrposta fiókjaiban ukrán gyártmányú termékekre, valamint közüzemi szolgáltatások kifizetésére költheti el, esetleg el is adományozhatja.

