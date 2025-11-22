Már közel 10 millióan kérvényezték az ezer hrivnyás téli támogatást

Nagy Nikolett Közélet

Már csaknem 10 millió ukrán állampolgár nyújtott be kérelmet a „téli támogatás” elnevezésű programra, amely ezer hrivnyát biztosít minden kérelmezőnek. Erről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök adott tájékoztatást.

Az ukrán elnök kiemelte, hogy a pénzösszegek kifizetése a jövő héten kezdődik meg. A támogatást jövő év júniusáig lehet felhasználni.

Az elnök emlékeztetett mindenkit, hogy a téli támogatás igénybevételéhez december végéig be kell nyújtani a kérelmet a Szociális Ügyek Minisztériumához vagy az Ukrpostához. Zelenszkij kiemelte, hogy az ukrán hatóságok a teljes pénzügyi összeget biztosítani fogják a kérelmezők számára.

A november 15-én indult „Téli támogatás” kormányzati program célja, hogy 1000 hrivnyás pénzügyi támogatást nyújtson minden Ukrajnában tartózkodó állampolgár számára.

A támogatás december 24-ig igényelhető meg. A pénzügyi segélyt saját maga vagy gyermeke számára is igényelheti.

A támogatás kétféleképpen kérvényezhető:

  1. A Gyija alkalmazáson keresztül – a kérelem feldolgozását követően a pénzt jóváírják a „Nemzeti visszafizetés” (кешбек) kártyán. Az összeget közüzemi díjakra, gyógyszerekre, ukrán gyártmányú termékekre, postai szolgáltatásokra, könyvekre, jótékonysági célokra használhatja fel, vagy az Ukrán Védelmi Erők részére is felajánlhatja.
  2. Az Ukrpostán keresztül – a kifizetés ebben az esetben egy elkülönített számlára kerül. A jóváírt összeget az Ukrposta fiókjaiban ukrán gyártmányú termékekre, valamint közüzemi szolgáltatások kifizetésére költheti el, esetleg el is adományozhatja.

Kárpátalja.ma