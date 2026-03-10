Több milliárd hrivnya értékű virágot csempésznek be Ukrajnába

Az ukrán importőrök a virágoknak csak 22%-át hozzák be legálisan az országba. Ezt Danilo Hetmancev, az Ukrán Legfelsőbb Tanács Pénzügyi, Adó- és Vámpolitikai Bizottságának elnöke jelentette ki a Telegramon.

Megjegyezte, hogy a virágok bejelentett importja 2024-ben 1533 tonna volt, míg a TradeMark szerint a valós mennyiség 6890 tonna volt. Ukrajnába mindössze 3 ezer tonna rózsát importálnak, amelyből mindössze 136 tonna a legális import.

„A virágcsempészet mennyisége 2024-ben 1,6 milliárd hrivnyát tett ki, és csak az áfa miatti költségvetési veszteség 324 millió hrivnyát tett ki” – összegezte a parlamenti képviselő.

Kárpátalja.ma