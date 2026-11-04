Több mint 1,5 milliárd hrivnyás veszteséget okoztak a Szilpo üzleteiben az orosz támadások

A Szilpo ukrán szupermarketláncot működtető Szilpo-Fud előzetes becslése szerint 1 milliárd 532,7 millió hrivnya kárt szenvedett az orosz támadások következtében 2026 első kilenc hónapjában. A vállalat üzletei és elosztóközpontjai megrongálódtak vagy megsemmisültek.

A vállalat pénzügyi jelentése szerint a január és szeptember közötti időszakban elszenvedett veszteségek elsősorban az ingatlanok és a készletek megsemmisüléséből adódtak. A végleges kárösszeg azonban még nem ismert, mivel a károk felmérése továbbra is folyamatban van – számolt be róla az RBK-Ukrajina.

A veszteségek legnagyobb részét a forgóeszközök leírása teszi ki: ezek értéke elérte az 1,4 milliárd hrivnyát. Összehasonlításképpen: 2025 azonos időszakában a háborús károk miatt mindössze 1 millió hrivnya értékű forgóeszközt kellett leírnia a vállalatnak.

Emellett 2026 első kilenc hónapjában 53,4 millió hrivnya értékben számoltak el veszteséget a befektetett eszközök terén is.

Így mérik fel a károkat

A vállalat a megrongálódott és megsemmisült létesítmények ügyében feljelentést tett a rendvédelmi szerveknél. Az érintett objektumok állapotát fényképekkel és videófelvételekkel dokumentálták, helyszíni szemléket tartottak, valamint megkezdték a vagyontárgyak leltározását.

A Szilpo-Fud jelenleg is dolgozik a leltározási dokumentumok véglegesítésén, az üzletek helyreállításán és a keletkezett károk pontos összegének meghatározásán.

A Fozzy Group tájékoztatása szerint 2026 augusztusa óta az orosz támadások több mint húsz létesítményüket érintették. A megrongálódott vagy megsemmisült objektumok között elosztóközpontok, szupermarketek és termelőüzemek is vannak.

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