Hiánycikk lett a torma az ukrán boltokban

Az idei nyári szezonban Ukrajnában hiány alakult ki a tormából, ami miatt sok bolt polcairól eltűnt a tradicionális, csípős szósz – közölte az ATB üzletlánc sajtószolgálata az AgroNews beszámolója szerint.

A problémát a gyenge termés és a betakarítás elcsúszása okozta. A nyár rendkívül száraz volt, a munkások hiánya és az esők elmaradása miatt a betakarítás későbbre tolódott. Emiatt a gyártók kénytelenek voltak import alapanyagot vásárolni, ami a szósz árának emelkedéséhez és az ellátás akadozásához vezetett.

Ukrajnában jelenleg két fő tormagyártó működik: a Vinyicai Élelmiszeripari Gyár, amely üveges termékeket kínál, valamint a „Veresz”, amely tubusos kiszerelésben kínálja a tormát.

Az ATB tájékoztatása szerint a „Veresz” torma már minden üzletükben elérhető, míg a Vinyicai Élelmiszeripari Gyár termékei a következő betakarítás után kerülnek vissza a boltokba.

A kereskedők azt javasolják a fogyasztóknak, hogy a következő szezonig a rendelkezésre álló termékekből válasszanak, és számítsanak az árak esetleges emelkedésére.

Kárpátalja.ma

Forrás: AgroNews.ua

Nyitókép: iStock