Történelmi csúcs az eurónál: 50 hrivnya fölött az árfolyam
A PrivatBank közzétette a friss árfolyamokat 2026. január 12-én. Az amerikai dollár 43,30 hrivnyára gyengült, 5 kopijkával olcsóbb lett az előző naphoz képest. Az euró 50,70 hrivnyára emelkedett, ami történelmi csúcsot jelent, soha korábban nem ért el 1 euró 50 hrivnyát Ukrajnában.
A banknál a valuta eladásakor a következő árfolyamok érvényesek:
- Dollár eladása: 42,70 hrivnya
- Euró eladása: 49,70 hrivnya
A kártyás fizetések árfolyama szinte változatlan maradt:
- Dollár: 43,29 hrivnya
- Euró: 50,76 hrivnya
Az Ukrán Nemzeti Bank 12-i hivatalos árfolyama szerint a dollár 43,08 hrivnya, így a hrivnya 9 kopijkával gyengült a hivatalos jegyzéshez képest. Az euró hivatalos árfolyama 50,14 hrivnya, ami 3 kopijkával erősebb a korábbi hivatalos szintnél.
A dollár január 9-én erősödött a lassú ázsiai kereskedés során, a piacok az amerikai foglalkoztatottsági adatra vártak, valamint a Donald Trump elnök esetleges vámintézkedéseivel kapcsolatos Legfelsőbb Bírósági döntésre készültek. Az amerikai dollár index, amely hat fő valuta kosarához viszonyítja a dollár árfolyamát, 0,1%-kal emelkedett, 98,933-ra, közelítve a havi csúcsot.