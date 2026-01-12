Történelmi csúcs az eurónál: 50 hrivnya fölött az árfolyam

A PrivatBank közzétette a friss árfolyamokat 2026. január 12-én. Az amerikai dollár 43,30 hrivnyára gyengült, 5 kopijkával olcsóbb lett az előző naphoz képest. Az euró 50,70 hrivnyára emelkedett, ami történelmi csúcsot jelent, soha korábban nem ért el 1 euró 50 hrivnyát Ukrajnában.

A banknál a valuta eladásakor a következő árfolyamok érvényesek:

Dollár eladása: 42,70 hrivnya

Euró eladása: 49,70 hrivnya

A kártyás fizetések árfolyama szinte változatlan maradt:

Dollár: 43,29 hrivnya

Euró: 50,76 hrivnya

Az Ukrán Nemzeti Bank 12-i hivatalos árfolyama szerint a dollár 43,08 hrivnya, így a hrivnya 9 kopijkával gyengült a hivatalos jegyzéshez képest. Az euró hivatalos árfolyama 50,14 hrivnya, ami 3 kopijkával erősebb a korábbi hivatalos szintnél.

A dollár január 9-én erősödött a lassú ázsiai kereskedés során, a piacok az amerikai foglalkoztatottsági adatra vártak, valamint a Donald Trump elnök esetleges vámintézkedéseivel kapcsolatos Legfelsőbb Bírósági döntésre készültek. Az amerikai dollár index, amely hat fő valuta kosarához viszonyítja a dollár árfolyamát, 0,1%-kal emelkedett, 98,933-ra, közelítve a havi csúcsot.

Az euró történelmi szintje az ukrán pénznemben a fogyasztók és vállalkozások számára is kiemelt figyelmet igényel, mivel 50 hrivnya fölé először emelkedett a valuta ára, és a következő napok árfolyama is jelentős hatással lehet a piacokra és a vásárlói döntésekre.

