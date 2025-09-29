Történelmi csúcson az arany ára

Történelmi csúcsra, 3850 dollár fölé erősödött az arany jegyzése unciánként a New York-i tőzsde fémrészlegében (Comex) hétfőn. A drágulás mértéke 1,22 százalék (46,47 dollár) – írja a hirado.hu.

Az arany árát a dollár gyengülése hajtja, amit azok az aggodalmak okoznak, hogy leállhatnak a szövetségi kormányzati hivatalok, mivel az ideiglenes finanszírozásukat lehetővé tevő törvény szeptember 30-án lejár.

A Képviselőház korábban jóváhagyott egy törvényjavaslatot, amely november 21-ig meghosszabbítaná az ideiglenes finanszírozást, amit azonban még a Szenátusnak is jóvá kell hagynia.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn találkozik a Képviselőház és a Szenátus republikánus és demokrata vezetőivel. Sikertelenség esetén a kormányhivatalok szerdától zárva lesznek.

Az arany ára az idén eddig 45 százalékkal emelkedett, amiben kiemelkedő szerepe volt a központi bankok élénk keresletének, valamint az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed kamatcsökkentésének.

Giovanni Staunovo, a UBS elemzője azt mondta, hogy mivel a Fed újabb kamatcsökkentéseket tervez a következő hat hónapban, az arany tovább drágulhat, unciánkénti ára elérheti akár a 3900 dollárt is.

Amerika beraktározott

Az amerikai pénzügyminisztérium aranytartalékának az értéke meghaladta az ezer milliárd dollárt.

Az amerikai pénzügyminisztérium 261,5 millió uncia, azaz 8100 tonna aranyat birtokol. Ennek a mennyiségnek körülbelül a fele Fort Knoxban, a többi West Pointban és New Yorkban található.

Percekkel 14.30 után a New York-i tőzsde fémrészlegében (Comex) az arany unciánkénti ára 3844,30 dolláron állt 0,93 százalék (35,30 dollár) emelkedéssel. Röviddel korábban rekordszinten, 3860,45 dolláron is jegyezték.

Az Egyesült Államoké a legnagyobb aranykészlet a világon. Németország a második (3400 tonna), Olaszország a harmadik (2500 tonna), Franciaország a negyedik (2400 tonna), Oroszország és Kína pedig holtversenyben az ötödik (egyenként 2300 tonnával).

