Kárpátalján nyitott fiókintézetet a Turbohaz

Kárpátalján nyitotta meg újabb fiókintézetét a világhírű Turbogaz vállalat – közölte Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója.

Az olaj-, gáz- és energiaipar számára turbókompresszor-berendezésgyártó Turbogaz idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. Világszinten a negyedik helyet foglalja el saját szegmensében – hangsúlyozta a kormányzó.

A Tubogaz partnerei között van az Ukrnafta, az Ukrhazvidobuvannya, az Operator HTS, az Ukrtranshaz, valamint az Atlas Copco, a Cryostar és a Baker Hughes nemzetközi vállalatok. Leányvállalatai Ukrajnában Poltavában és Kárpátalján, külföldön Lengyelországban és Üzbegisztánban működik.

A kárpátaljai nyitást a háború segítette elő.

2023-ban a Turbogaz vállalat több mint 59 millió hrivnyát fektetett be a nagybereznai komplexum rekonstrukciójába, mára már több mint 200 embernek adnak munkát.

Tervezik a bővítést, amelynek köszönhetően egy nagyszabású projektet indítanának el. A tervek szerint gázfeldolgozó blokkokat gyártanának Ukrajnának és az EU-s országokba is.

Fotó: Miroszlav Bileckij Facebook-oldaláról

A kárpátaljai fiókintézetben tett látogatást Miroszlav Bileckij, ahol ismertették velük a gyártási folyamatot, a termékeket és a terveket. A kormányzó kijelentette: a megyei vezetőség támogatja a Turbogaz kárpátaljai fejlesztéseit, amely nemcsak az államnak, hanem a helyi közösségnek is hasznot hoz.

Bileckij hangsúlyozta: a háborúnak nemcsak katonai frontja van, hanem gazdasági is.

„Egy vállalkozás, amely munkahelyeket teremt, adót fizet, fejlesztésbe fektet be, nem kevésbé fontos a győzelemhez, mint a fegyverek a csatatéren”

– mondta a kormányzó.

Kárpátalja.ma

Fotók: Miroszlav Bileckij Facebook-oldaláról