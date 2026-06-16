Új 100 hrivnyás bankjegyek kerültek forgalomba Ukrajnában

Június 16-tól új kivitelű 100 hrivnyás bankjegyek jelentek meg az ukrán készpénzforgalomban – közölte az Ukrán Nemzeti Bank (NBU). Az új címlet legfontosabb változása, hogy a bankjegyen ezentúl szerepel a „Dicsőség Ukrajnának! – Dicsőség a hősöknek!” („Слава Україні! Героям слава!”) nemzeti jelmondat.

A felirat a bankjegy hátoldalán, a Tarasz Sevcsenko nevét viselő Kijevi Nemzeti Egyetem épületének ábrázolása mellett, a jobb felső részen kapott helyet.

Az NBU tájékoztatása szerint a bankjegy egyéb elemei nem változtak: megmaradt Tarasz Sevcsenko portréja az előoldalon, a színvilág, valamint a 2014-es mintájú százhrivnyás biztonsági rendszere is.

A most kibocsátott címlet egy több évig tartó bankjegy-megújítási program utolsó állomása. Az Ukrán Nemzeti Bank 2024-ben kezdte el fokozatosan bevezetni a jelmondatot a különböző címleteken. Elsőként az 500 és az 1000 hrivnyás, majd az 50 hrivnyás bankjegyek kapták meg az új elemet. Ezt követte 2025-ben a 20 hrivnyás, 2026 februárjában pedig a 200 hrivnyás bankjegy módosítása.

A jegybank hangsúlyozta, hogy a lakosságnak nincs teendője az új bankjegyek megjelenése miatt. A korábban kibocsátott 100 hrivnyások továbbra is teljes értékű fizetőeszköznek számítanak, és az új változatokkal párhuzamosan maradnak forgalomban.

Az új bankjegyek fokozatosan kerülnek a kereskedelmi bankokhoz és a készpénzszállító szolgálatokhoz. A régi és az új százhrivnyásokat egyaránt kötelesek elfogadni a kereskedelmi egységek, a pénzintézetek, valamint valamennyi állami és magánszervezet Ukrajna egész területén.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →