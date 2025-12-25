Új emlékérmét mutatott be az Ukrán Nemzeti Bank

Az Ukrán Nemzeti Bank bemutatta legújabb, 10 hrivnya névértékű emlékérméjét, amely a „Karácsony szelleme” nevet viseli. Az ezüstből készült különleges érme nem csupán numizmatikai ritkaság, hanem a karácsonyi hagyományok, a családi összetartozás és a remény szimbóluma is.

A 925-ös finomságú ezüstből vert érme egy trójai uncia, azaz 31,1 gramm súlyú. Az Ukrán Nemzeti Bank elnöke, Andrij Pishnij szerint az érme célja, hogy szimbolikus kapocsként szolgáljon az egymástól távol élő ukránok között, akiket ma határok, kilométerek vagy éppen a háború választ el egymástól.

Az érme előlapján a hagyományos diduh, azaz a karácsonyi gabonaköteg jelenik meg, amely az ősök szellemét és a jövőbe vetett hitet jelképezi. A diduh aranyozott kivitelben látható, alapjában egy apró szalmából készült angyal figurájával, amely az isteni oltalmat és a jó hírt szimbolizálja.

A háttérben a betlehemi csillag ragyog, közepén egy 1,5 milliméteres valódi gyémánttal, amely a remény és a fény győzelmét jelképezi a sötétség felett. A részleges aranyozás meleg, gyertyafényre emlékeztető hatást kelt az ezüst felületen.

Az érme hátlapja a szentesti vacsora meghitt pillanatát ábrázolja. A család tagjai – szülők és gyermekek – glóriával jelennek meg, amelyek a Napot, a Holdat és a csillagokat jelképezik, utalva arra az ősi felfogásra, hogy a család maga egy kis univerzum.

Az asztalon a hagyományos tizenkét karácsonyi étel látható: kásafélék, derelyék, fánkok, valamint fokhagyma, amely a néphit szerint védelmező erővel bír. A részletgazdag kidolgozás még az abrosz textúráját és az ételekből felszálló párát is érzékelteti.

A „Karácsony szelleme” elnevezésű emlékérme legfeljebb 15 ezer példányban készül, ami különösen értékessé teszi a gyűjtők körében. Bár az érmét 2025 karácsonya előtt mutatták be, a hivatalos forgalmazás csak 2026 januárjában kezdődik.

Az érme megvásárolható lesz az Ukrán Nemzeti Bank online áruházában, valamint a hivatalos banki forgalmazóknál.

Kárpátalja.ma