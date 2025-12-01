Új IMF-megállapodás Ukrajnával: adóváltozások jöhetnek a 8 milliárd dolláros programért
Ukrajna miniszterelnöke, Julija Szviridenko bejelentette, hogy az ország előzetes megállapodásra jutott a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) egy új, több mint 8 milliárd dollár értékű támogatási programról. A részletekről és a lehetséges következményekről Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő számolt be – írja az agronews.ua.
Zseleznyak elmondása szerint az IMF közleményében hangsúlyozta:a kormány nem csak az államadósság fenntarthatóságát célzó adósságrendezési stratégiát köteles folytatni, hanem szigorítani kell az adóelkerülés elleni fellépést, illetve bővíteni kell az adózási alapot is.
A Valutaalap külön kiemelte:
- a digitális platformokon szerzett jövedelmek megadóztatását,
- a vámkiskapuk bezárását a fogyasztási cikkek importjánál,
- a kötelező áfa-regisztráció alóli kivételek megszüntetését.
Mit jelent ez az ukránok számára?
A képviselő így foglalta össze közérthetően a várható változásokat:
- „OLX-adó” – vagyis az online piactereken szerzett jövedelmek adózása;
- a csomagokra vonatkozó kedvezmény változása;
- változó kritériumok az egyéni vállalkozók áfafizetési kötelezettsége kapcsán;
- szigorítás a munkaviszony kritériumainak meghatározásában, ami a rejtett foglalkoztatást hivatott visszaszorítani.
Zseleznyak szerint a végleges dokumentum még készül, de a fenti következtetések nagy valószínűséggel helytállóak.
Szviridenko tájékoztatása szerint a 4 évre szóló megállapodás 8,2 milliárd dollár értékű támogatást irányoz elő Ukrajnának. A megállapodást azonban még jóvá kell hagynia az IMF igazgatótanácsának.
Az Ukrán Nemzeti Bank közleménye kiemeli: a program nemcsak pénzügyi segítséget biztosít, hanem kulcsszerepet játszhat abban is, hogy Ukrajna további jelentős külső támogatást kapjon, amelyre az ország háborús és gazdasági helyzete miatt nagy szükség van.