Új IMF-megállapodás Ukrajnával: adóváltozások jöhetnek a 8 milliárd dolláros programért

Ukrajna miniszterelnöke, Julija Szviridenko bejelentette, hogy az ország előzetes megállapodásra jutott a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) egy új, több mint 8 milliárd dollár értékű támogatási programról. A részletekről és a lehetséges következményekről Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő számolt be – írja az agronews.ua.

Zseleznyak elmondása szerint az IMF közleményében hangsúlyozta:a kormány nem csak az államadósság fenntarthatóságát célzó adósságrendezési stratégiát köteles folytatni, hanem szigorítani kell az adóelkerülés elleni fellépést, illetve bővíteni kell az adózási alapot is.

A Valutaalap külön kiemelte:

a digitális platformokon szerzett jövedelmek megadóztatását,

a vámkiskapuk bezárását a fogyasztási cikkek importjánál,

a kötelező áfa-regisztráció alóli kivételek megszüntetését.

Mit jelent ez az ukránok számára?

A képviselő így foglalta össze közérthetően a várható változásokat:

„OLX-adó” – vagyis az online piactereken szerzett jövedelmek adózása;

a csomagokra vonatkozó kedvezmény változása;

változó kritériumok az egyéni vállalkozók áfafizetési kötelezettsége kapcsán;

szigorítás a munkaviszony kritériumainak meghatározásában, ami a rejtett foglalkoztatást hivatott visszaszorítani.

Zseleznyak szerint a végleges dokumentum még készül, de a fenti következtetések nagy valószínűséggel helytállóak.

Szviridenko tájékoztatása szerint a 4 évre szóló megállapodás 8,2 milliárd dollár értékű támogatást irányoz elő Ukrajnának. A megállapodást azonban még jóvá kell hagynia az IMF igazgatótanácsának.

Az Ukrán Nemzeti Bank közleménye kiemeli: a program nemcsak pénzügyi segítséget biztosít, hanem kulcsszerepet játszhat abban is, hogy Ukrajna további jelentős külső támogatást kapjon, amelyre az ország háborús és gazdasági helyzete miatt nagy szükség van.

Kárpátalja.ma