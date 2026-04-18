Új trükköt vetnek be a villanyautók hatótávjánál az európai autógyártók 

Az európai és nyugati autógyártók új megoldással próbálják megtörni a tisztán elektromos átállás körüli bizonytalanságot: előtérbe kerülhetnek az úgynevezett hatótávnövelt villanyautók. A Financial Times beszámolója szerint a Volkswagen, a Renault és a BMW is komolyan fontolóra vette a technológia bevezetését. A megoldás egyszerre ígér nagyobb biztonságérzetet a vásárlóknak és stratégiai mozgásteret az iparnak a Kínával egyre élesedő verseny közepette.

A hatótávnövelt konstrukció lényege, hogy az elektromos autókat hajtó villanymotor mellé egy kisebb belső égésű motort is beszerelnek, ami folyamatosan generátorként segít tölteni az akkumulátort. Ezek a modellek a plug-in hibridek és a tisztán elektromos autók közé ékelődnek be. A gyártók szerint mindez azoknak lehet vonzó, akik még nem mernek teljesen átlépni az elektromos korszakba, de már távolodnának a hagyományos benzines megoldásoktól.

A Renault például nemrég arról beszélt, hogy az új, kifejezetten elektromos platformra épített középkategóriás modelljei akár 750 kilométeres hatótávot kínálhatnak tisztán elektromos változatban.

A hatótávnövelt kivitelben ugyanez a modell már 1400 kilométeres távolságot képes megtenni.

Francois Provost, a vállalat vezérigazgatója szerint ezzel 2030-ra az ügyfelek 70 százalékát is meg lehetne győzni az elektromos átállásról.

A háttérben azonban nem pusztán technológiai, hanem kemény geopolitikai és iparpolitikai szempontok is meghúzódnak. A kínai gyártók az elmúlt években jelentős előnyt építettek ki a tisztán elektromos autók piacán: egyaránt erősek az akkumulátorgyártásban, a költséghatékonysági oldalon és az ellátási láncok ellenőrzésében is.

A hatótávnövelt konstrukció előnye viszont, hogy jelentősen kisebb akkumulátort igényel, vagyis mérsékli ezt a függőséget. A konstrukció az eddigiekhez hasonlóan továbbra is egy belső égésű motoron alapul – ebben a technológiában pedig a nyugati gyártók és beszállítók még mindig nagyon erősek.

Mindez különösen fontos az európai ipar túlélése szempontjából. A technológia lehetőséget ad arra, hogy az autóipar ne egyetlen ugrással kényszerüljön teljesen átváltani az elektromos korszakba. Így elkerülhető az is, hogy egyik napról a másikra menjen kárba vesszenek a meglévő motorgyártási képességek.

Ryan Bayliss, a Volkswagen által támogatott Leitmotif kockázatitőke-cég partnere szerint a hatótávnövelés kiváló átmenetet kínál: az autó a hétköznapi használatban végig teljesen elektromosan közlekedhet, mégsem fog kelleni méregdrága, méretes akkumulátorcsomag.

A fordulatot az is gyorsítja, hogy a politikai környezet is megváltozott. Az Egyesült Államokban is gyengült a klímapolitikai lendület, de az Európai Unióban is enyhítettek a 2035-ös belső égésű motorok kivezetési tervein.

Az iráni konfliktus miatt megemelkedő üzemanyagárak most ismét ráirányították a figyelmet a villanyautó használat előnyeire. Az iparági szereplők olyan technológiákat keresnek, amely egyszerre felelnek meg a fogyasztói elvárásoknak és a gyorsan változó szabályozói környezetnek. A hatótávnövelt modellek kombinált technológia megoldása pedig egyszerre csökkenheti az akkumulátoripari függést és a kőolajáraknak való kiszolgáltatottságot.

A Financial Times szerint Kínában már jelenleg is mérhető piacot tesz ki a szegmens: a Benchmark Mineral Intelligence adatai alapján a hatótávnövelt modellek az elektromos és plug-in hibrid piac 9 százalékát adják, míg a világ többi részén ez az arány 1 százalék alatt van. Európában ma a kínai Leapmotor az egyetlen gyártó, ami ilyen autómodelleket értékesít, így a nyugati szereplők könnyedén és hamar felzárkózhatnak.

A klímaaktivisták nem lelkesednek az új ötlet iránt. A Transport & Environment nevű aktivista csoport szerint a hatótávnövelés „költséges kerülőút”, mert lemerült akkumulátor mellett az ilyen autók átlagosan 6,4 litert fogyasztanak 100 kilométeren, ami már egy benzines SUV autó szintje. A szervezet szerint akkor van értelme ennek a megoldásnak, ha a hagyományos hibrideket vagy tisztán belső égésű modelleket vált ki – ha viszont a tisztán elektromos autók helyett terjed el, az visszalépést jelentene.

Az autóipar most mégis úgy számol, hogy ez lehet az átmeneti korszak egyik kulcseszköze, és az európai vásárlók is fellélegezhetnek, mivel a műszaki megoldás elterjedése lentebb szoríthatja az árakat.

Az európai gyártók számára a legfontosabb, hogy úgy alkalmazkodjanak a villanyautós korszakhoz, hogy közben ne engedjék át végleg az előnyt a kínai riválisaiknak.

