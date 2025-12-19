Új vállalat nyitja meg kapuit Beregszászban

Új gyümölcspárlatokat és más alkoholos italokat gyártó vállalat kezdi meg a termelést Beregszászban. Erről Babják Zoltán polgármester számolt be a Facebookon.

A városvezető az új szeszfőzdét üzemeltető Nemzeti Áruk Csoportja Kft. elnökével, Majorossy Lászlóval találkozott december 18-án. A vállalat a Bohdan Hmelnickij út 125A szám alatt kezdi meg a termelést, ahol a polgármester bejegyzése szerint 2026-ban kóstolótermet is létesítenek.

„Öröm számunkra, hogy Beregszászban olyan vállalkozások fejlődnek, amelyek még vonzóbbá teszik közösségünket a turisták és befektetők számára”

– zárta bejegyzését Babják Zoltán.

Kárpátalja.ma