Új vállalat nyitja meg kapuit Beregszászban
Új gyümölcspárlatokat és más alkoholos italokat gyártó vállalat kezdi meg a termelést Beregszászban. Erről Babják Zoltán polgármester számolt be a Facebookon.
A városvezető az új szeszfőzdét üzemeltető Nemzeti Áruk Csoportja Kft. elnökével, Majorossy Lászlóval találkozott december 18-án. A vállalat a Bohdan Hmelnickij út 125A szám alatt kezdi meg a termelést, ahol a polgármester bejegyzése szerint 2026-ban kóstolótermet is létesítenek.
„Öröm számunkra, hogy Beregszászban olyan vállalkozások fejlődnek, amelyek még vonzóbbá teszik közösségünket a turisták és befektetők számára”
– zárta bejegyzését Babják Zoltán.