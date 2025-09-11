Újabb 1 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság újabb 1 milliárd eurót bocsátott Ukrajna rendelkezésére makroszintű pénzügyi támogatás (MFA) keretében – közölte szerdán a brüsszeli testület.

Ez már a nyolcadik részlet az EU 18,1 milliárd eurós hitelcsomagjából, amely a G7-országok által indított, mintegy 45 milliárd eurós kölcsönkezdeményezéshez kapcsolódik, amelynek célja, hogy kölcsönökkel gyorsított ütemben biztosítson pénzügyi forrásokat Ukrajna számára.

Az idei évben így az uniós hozzájárulás elérte a 10 milliárd eurót.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke keddi évértékelő beszédében bejelentette: az EU 6 milliárd eurót előre ütemezve folyósít, hogy ősszel fedezni tudja Ukrajna megnövekedett katonai kiadásait.

A kölcsönök és az uniós MFA-támogatás visszafizetése az EU-ban befagyasztott orosz állami vagyon kamataiból történik. Augusztus 25-én a koordinációs mechanizmus már 1,5 milliárd eurót folyósított e bevételekből Ukrajna számára.

A bizottság sajtóközleménye szerint összességében az uniós támogatások és kötelezettségvállalások mértéke meghaladja a 170 milliárd eurót, amivel az EU továbbra is Ukrajna legnagyobb nemzetközi támogatója.

Forrás: mti.hu