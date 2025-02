Újabb lendületben a Pro Agricultura Carpatika

„Határon Átnyúló Együttműködési Program a közös hagyományok és kézműves mesterségek megőrzésére Szatmár megye és Kárpátalja régióban” címmel határon átnyúló projekttel kapcsolatban szervezett nyitókonferenciát a Pro Agricultura Carpatika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány február 11-én a jánosi Helikon Hotelben.

A projekt célja a régió kulturális örökségének megőrzése, a hagyományok átadása a következő nemzedéknek és a nemzetközi együttműködés erősítése. A kezdeményezés összeköti Kárpátalja és Szatmár megye kultúráját és közösségeiket, újjáéleszti és megőrzi a kézművességet és gasztronómiai hagyományokat, melyek több évszázadon át a közös fejlődéstörténetük, kulturális identitásuk szerves részévé váltak. A projektnek köszönhetően a helyi mesterek, szakácsok és kutatók lehetőséget kapnak művészetük, alkotásaik népszerűsítésére, a fiatalok oktatására és a széles közönség bevonására az egyedülálló szellemi örökség megőrzésébe.

A projektet a romániai Szatmár Vidékfejlesztéséért Egyesület és a Pro Agricultura Carpatika Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány valósítja meg 2025. január 15. és 2026. január 14. között 319.328,1 euróból, amelyből az EU támogatása 287.395,29 euró. A fennmaradó összeg a partnerek saját hozzájárulása.

Egy év leforgása alatt több mint 30 rendezvényt terveznek Ukrajnában és Romániában, köztük kézműves és gasztronómiai workshopokat, tematikus versenyeket, oktatási kezdeményezéseket gyermekek és felnőttek számára, valamint egy nagyszabású kulturális-oktatási eseményt, bor- és gasztronómiai fesztivált. A projekt zárásaként egy nagy szakácskönyv kerül kiadásra hagyományos receptek gyűjteményével.

A nyitókonferencia elején Hidi László, a Pro Cultura Carpatika elnöke szólt az egybegyűltekhez. Először vázolta az alapítvány 2012-től, tehát alapításától végzett tevékenységét, majd egy gasztronómiai utazásra invitálta a jelenlévőket, melyben ismertette, hogy az elmúlt évtizedekben hogyan változtak a kárpátaljai ételek.

Merkatz László, az Agrárminisztérium Kárpát Medencei Együttműködések Főosztálya képviseletében elmondta, hogy nagyon fontosnak tartják az anyaország és a határon túli országrészek együttműködését, mindent megtesznek, hogy segítsék a kárpátaljai gazdákat, magyarságot a boldogulásukban, a szülőföldön való megmaradásban.

Nagyné Legény Ildikó, a MAGOSZ Gazdasszony Tagozat elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy fontos megmaradni a normalitás talaján, és hangsúlyozta, hogy mindaz, amit Kárpátalján tapasztal, értékeken és normalitáson alapszik.

Dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnökasszonya visszaemlékezéseivel ajándékozta meg a közönséget. Mesélt a két nagymamájánál töltött szünetekről, amikor elleshette a konyhai fortélyokat.

Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke örömét fejezte ki, hogy ilyen nehéz időszakban is vannak nyertes pályázatok, és ezáltal ebben az időben is fejleszthetjük vidékünk kulturális életét.

Mester András, a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács elnöke is kiemelte beszédében, hogy a hagyományok őrzése, továbbadása a turistákat is vonzza, ezáltal Kárpátalja gazdasági felemelkedését is elősegíti.

A köszöntő beszédek után Kovács Szabolcs, a Szatmár Vidékfejlesztéséért Egyesület elnöke bemutatta az egyesület tevékenységét, és ismertette a projekt részleteit. A továbbiakban felszólalt Varga István projektmenedzser, Jávorszky Beáta népi gasztronómiai szakértő, Deme András méhész, valamint Novotny Antal beszélt a magyar konyhát formáló változásokról Bornemissza Annától a fine dining-ig.

Az eseményt a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház előadása koronázta meg. A társulat tagjai az Ezt főztük ki című előadást mutatták be.

A konferencia ebéddel zárult.

Fehér Rita

Kárpátaljai.ma