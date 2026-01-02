Újra drágult a kávé Ukrajnában

Ukrajnában tovább emelkedtek a kávéárak: a 2025. decemberi átlagos eszpresszóár 41 hrivnya volt, ami 17%-kal magasabb, mint egy évvel korábban, amikor 35 hrivnyáért lehetett megvásárolni egy csésze kávét – írja az agronews.ua.

Az eszpresszó minden kávéital alapja, így ára közvetlenül befolyásolja a kávézókban kínált italok árát. Az elmúlt évek során, a teljes körű háború kezdete óta, az eszpresszó ára közel kétszeresére nőtt.

A legdrágább eszpresszót jelenleg Lemberg megyében fogyasztják: átlagosan 47 hrivnya egy csésze, ami éves szinten 19%-os emelkedés. A régió az utóbbi években először vezeti az országos kávérangsort, kiszorítva a déli régiókat, amelyek hosszú ideig az élmezőnyben voltak.

Odessza – amely az elmúlt két évben a legdrágább kávéval büszkélkedhetett – 2025 decemberében a második helyre csúszott, az eszpresszó átlagára 45 hrivnya.

Nem minden régióban olyan magasak az árak, mint Lembergben. Hmelnyickij megyében immár harmadik éve a legalacsonyabb az eszpresszó ára: 33 hrivnya egy csésze, bár itt is 18%-kal nőtt az ár egy év alatt. Zaporizzsja és Kirovohrad megyében 35 hrivnyáért lehet kapni egy csésze eszpresszót.

Kárpátalján jelenleg egy csésze eszpresszó átlagosan körülbelül 40 hrivnyába kerül a kávézókban.

A legnagyobb éves áremelkedést a frontvonalhoz közel fekvő Szumi megyében jegyezték: +26%. Ennek ellenére az átlagár még mindig az országos átlag alatt van, 36 hrivnya. Tavaly a régió még a legolcsóbb kávéval rendelkező megyék közé tartozott.

Kárpátalja.ma