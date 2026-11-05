Egyre élesedő vita várható az MFF és Ukrajna finanszírozása körül

Egyre szorosabban összekapcsolódik az Európai Unió új hétéves költségvetéséről (MFF) és Ukrajna további pénzügyi támogatásáról szóló vita, miután több, a közös költségvetés kiadásainak visszafogását szorgalmazó EU-tagállam az Ukrajnának nyújtandó támogatást is felhasználná tárgyalási pozíciójának erősítésére – írta csütörtökön a korábban Euractiv néven működő, Rapporteur nevű brüsszeli hírportál.

A kérdés várhatóan felszínre kerül a jövő heti, Dublinban tartandó informális uniós csúcstalálkozón, amelyet hivatalosan a mesterséges intelligenciának szentelnek.

Diplomáciai források szerint azonban a valódi törésvonalakat az EU hosszú távú költségvetése és Ukrajna támogatása jelenti majd.

Az uniós tagállamok vezetői az év végéig meg kívánnak állapodni a következő hétéves költségvetésről, és ugyancsak addig szeretnének megoldást találni az Ukrajnának szánt további 70 milliárd euró előteremtésére.

Az Európai Bizottság jelenleg több finanszírozási lehetőséget vizsgál, amelyek között várhatóan újabb hitelnyújtás is szerepel.

Egyes tagállamok ebben lehetőséget látnak arra, hogy nyomást gyakoroljanak azokra, akik ellenzik az uniós költségvetés csökkentését – írta a Rapporteur.

Több tagország elszántan védi az EU regionális és agrártámogatásait, ugyanakkor vonakodik további támogatást nyújtani Ukrajnának. Magyarország, Szlovákia, Csehország és Bulgária már jelezte, hogy nem kíván részt vállalni egy újabb, Ukrajnának nyújtandó hitel terheiből.

A hírportál szerint a következő évben több tagállami választás, köztük a franciaországi és lengyelországi politikai megmérettetések tovább nehezíthetik az Ukrajnának szánt hitelek politikai támogatásának biztosítását.

A Rapporteur szerint Németország, Svédország és Hollandia – amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak Ukrajna támogatásához – nyomást gyakorolnak a kohéziós források megőrzését szorgalmazó 17 tagállamból álló csoportra.

Érvelésük szerint egyre nehezebben indokolható, hogy egyes országok ragaszkodnak a regionális fejlesztési és mezőgazdasági támogatások fenntartásához, miközben elutasítják Ukrajna további finanszírozását.

A költségvetési szigort támogató tagállamok ugyanakkor nem képviselnek egységes álláspontot a két kérdés összekapcsolásáról.

Joakim Strand, Finnország uniós ügyekért felelős minisztere a Rapporteurnek úgy nyilatkozott, hogy Ukrajna támogatását a többéves pénzügyi keretről (MFF) folytatott tárgyalások alakulásától függetlenül is biztosítani kell.

Valdis Dombrovskis gazdaságért felelős uniós biztos arra figyelmeztetett, hogy az Ukrajnának nyújtandó további pénzügyi támogatás elmaradása szélesebb körű következményekkel járhat.

Forrás: MTI

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