Ukrajna növeli cukorexportját

Ukrajna tovább erősíti pozícióját a nemzetközi cukorpiacon: a 2025/26-os marketingév első hónapjaiban az ország jelentős mennyiségű cukrot exportált a világ számos pontjára – derül ki az Ukrajnai Cukoripari Vállalatok Szövetsége, az „Ukrcukor” friss adataiból.

A szervezet közlése szerint az időszak első három hónapjában Ukrajna 116,1 ezer tonna cukrot értékesített külföldre. A kivitel 95 százaléka a világpiacra irányult, elsősorban arab országokba és néhány európai államba.

Főbb célországok 2025 szeptember és november között

A legnagyobb felvásárlók a Közel-Keletről és a Nyugat-Balkánról kerültek ki:

Libanon – 37%

Szíria – 18%

Észak-Macedónia – 8%

Bosznia-Hercegovina – 7%

Egyesült Arab Emírségek – 7%

A kereslet továbbra is erős a térségben, ami jelentősen hozzájárul Ukrajna agrárexportjának stabilitásához.

A cukorgyárak 880 ezer tonna cukrot állítottak elő november első dekádjáig. Ez mintegy 100 ezer tonnával kevesebb, mint a tavalyi év azonos időszakában. A szakértők szerint a csökkenés elsősorban időjárási tényezőkkel és az alapanyagellátás változásaival magyarázható.

Ukrajna így is megőrizte versenyképességét a nemzetközi piacon, és várhatóan továbbra is fontos szereplője marad a régió cukorexportjának.

