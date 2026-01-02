Ukrajna nulla exportkvótát vezetett be a fekete- és rézbontott fémekre

2026-ra az ukrán kormány nullás exportkvótát állapított meg a fekete fémek hulladékára (kód 7204) és a rézbontott hulladékra (kód 7404 00) – jelentette be Dmitro Kiszilevszkij, a Legfelsőbb Tanács Gazdasági Fejlesztési Bizottságának alelnöke.

A parlamenti képviselő szerint az államnak gazdaságilag is előnyös, ha a hulladékot belföldön dolgozzák fel, mivel egy tonna belföldön feldolgozott hulladékból késztermék előállítása mintegy 15 ezer hrivnya adót generál, míg egy tonna vámmentesen exportált hulladék gyakorlatilag nem termel jelentős adóbevételt (kb. 100 hrivnya tonnánként), mivel a hulladékgyűjtés nagy része továbbra is fekete piac jellegű.

„A hulladék EU-ba történő exportja gyakorlatilag vámkikerülési sémának számít, ami évente mintegy 3,5 milliárd hrivnya veszteséget okoz a költségvetésnek. 2025-ben az Ukrajnából exportált 380 ezer tonna hulladék belföldi feldolgozása esetén az államnak 5,7 milliárd hrivnya adóbevétel jutott volna” – magyarázta Kiszilevszkij.

A képviselő kiemelte, hogy 2026-tól az EU bevezeti a szén-dioxid alapú CBAM-vámot, így Ukrajna számára stratégiai szempont, hogy a hulladékot belföldön tartsák. A hulladék ugyanis kritikus alapanyag a CO₂-kibocsátást csökkentett acélgyártáshoz.

Kiszilevszkij hangsúlyozta, hogy a Legfelsőbb Tanács egyik feladata 2026-ban, hogy törvényben rögzítse a stratégiai nyersanyagok kivitelének korlátozását. Az intézkedéseket addig kell fenntartani, amíg ezt a külső körülmények és a gazdasági helyreállítási igények indokolják.

A GMK Center korábbi jelentése szerint az ukrán Gazdasági Minisztérium már 2025 áprilisában fontolóra vette a nulla kvóta bevezetését. A döntés indoka, hogy a stratégiai nyersanyagot ugyan EU-tagországokba exportálják, de gyakorlatilag harmadik országokba, például Törökországba kerül, amelyek versenyelőnyt biztosítanak helyi gyártóiknak és védik belső piacukat.

2024-ben a fekete fém hulladékgyűjtés 37%-kal nőtt, elérve az 1,7 millió tonnát.

A metallurgiai üzemek felé történő szállítás ugyanebben az évben 1,34 millió tonna, 30%-os növekedéssel.

2025 első 11 hónapjában a hulladékgyűjtés 17,3%-kal nőtt, 1,88 millió tonnára, a belföldi felhasználás 14,2%-kal, 1,4 millió tonnára emelkedett.

Az intézkedés célja, hogy erősítse a belföldi feldolgozást, növelje az állami bevételeket, és biztosítsa az ipar számára a kritikus alapanyagokat a fenntartható acélgyártáshoz.

Kárpátalja.ma