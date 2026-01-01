Ukrajna–Románia: sikeresen vizsgázott az új határhíd

Hamarosan megindulhat a forgalom az Ukrajnát Romániával összekötő Tisza-hídon. Sikeresen átesett a műszaki teherbírási vizsgálatokon az Ukrajnát és Romániát összekötő építmény – tudatták korábban a Közlekedési Stratégiák Központjának oldalán.

A tesztelés során a hidat összesen 320 tonnás terhelésnek tették ki: egy időben nyolc, egyenként 40 tonnás teherautó hajtott rá. Az ellenőrzések eredményei alapján a szerkezet megfelel a tervezési előírásoknak, és biztonságosan üzemeltethető.

A híd forgalomba helyezését év elejére tervezik. Megnyitása után jelentős szerepet tölthet be az Ukrajna és Románia közötti közlekedésben, valamint erősítheti a térség gazdasági és logisztikai kapcsolatait.

Kárpátalja.ma