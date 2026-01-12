Ukrajna tavaly 463,7 ezer tonna cukrot exportált

Ukrajna 2025-ben összesen 463,7 ezer tonna cukrot exportált, ami 222 millió dollár bevételt jelentett – írja az agronews.ua.

A teljes export 73%-át a világpiacra, míg 27%-át az EU-piacokra irányították. Ez eltér a 2024-es aránytól, amikor az export 60%-a a világpiacra, 40%-a az EU-ba ment.

A legnagyobb vásárlók a következők voltak:

Libanon – 15%

Bulgária – 14%

Észak-Macedónia – 8%

Líbia – 7%

Szíria – 6%

Törökország – 6%

„2025-ben az ágazat megőrizte erős exporttevékenységét, bár a külföldre szállított mennyiség 38%-kal csökkent az előző évhez képest, amikor történelmi rekord született: 746 ezer tonna cukor exportjára került sor” – mondta Jana Kavusevszka, az „UkrCukor” Szövetség elnöke.

Az export csökkenésének fő oka az volt, hogy az EU-ba irányuló ukrán cukorexportot korlátozták, ami miatt 2025-ben ez a szám 59%-kal esett vissza, és 123 ezer tonnát tett ki.

Ukrajna cukorexportja így továbbra is jelentős, de a piac szerkezete és az EU-val szembeni korlátozások jelentősen átalakították az irányokat.

Kárpátalja.ma