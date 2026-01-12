Ukrajna tavaly 463,7 ezer tonna cukrot exportált
Ukrajna 2025-ben összesen 463,7 ezer tonna cukrot exportált, ami 222 millió dollár bevételt jelentett – írja az agronews.ua.
A teljes export 73%-át a világpiacra, míg 27%-át az EU-piacokra irányították. Ez eltér a 2024-es aránytól, amikor az export 60%-a a világpiacra, 40%-a az EU-ba ment.
A legnagyobb vásárlók a következők voltak:
- Libanon – 15%
- Bulgária – 14%
- Észak-Macedónia – 8%
- Líbia – 7%
- Szíria – 6%
- Törökország – 6%
„2025-ben az ágazat megőrizte erős exporttevékenységét, bár a külföldre szállított mennyiség 38%-kal csökkent az előző évhez képest, amikor történelmi rekord született: 746 ezer tonna cukor exportjára került sor” – mondta Jana Kavusevszka, az „UkrCukor” Szövetség elnöke.
Az export csökkenésének fő oka az volt, hogy az EU-ba irányuló ukrán cukorexportot korlátozták, ami miatt 2025-ben ez a szám 59%-kal esett vissza, és 123 ezer tonnát tett ki.
Ukrajna cukorexportja így továbbra is jelentős, de a piac szerkezete és az EU-val szembeni korlátozások jelentősen átalakították az irányokat.