Ukrajna több mint 3,2 milliárd euró összegű uniós támogatásban részesül

Az Európai Unió Tanácsa írásbeli eljárás útján jóváhagyta, hogy Ukrajna több mint 3,2 milliárd euró összegű finanszírozásban részesüljön az EU Ukrajna-eszköze keretében – tájékoztatott az uniós tanács pénteken.

A brüsszeli közlemény szerint az uniós finanszírozás elsődlegesen arra hivatott, hogy megerősítse Ukrajna makroszintű pénzügyi stabilitását, és támogassa közigazgatásának működését.

A pénteki határozatot az előzte meg, hogy Ukrajna június 6-án kifizetési kérelmet nyújtott be, amelyet az Európai Bizottság értékelt. Az értékelés nyomán az uniós tanács arra a következtetésre jutott, hogy Ukrajna kielégítően teljesített számos, az Ukrajna-tervben meghatározott reformokat, így többek között a közigazgatásra, a közvagyon kezelésére, a humán tőkére, a decentralizációra és a regionális politikára, a zöld átállásra, a digitális és agrár-élelmiszeripari ágazatra, valamint a kritikus fontosságú nyersanyagok kezelésére vonatkozó reformokat.

Az úgynevezett Ukrajna-eszköz keretében teljesített kifizetések szorosan kapcsolódnak az Ukrajna-tervhez, amely rögzíti Ukrajna helyreállítási, újjáépítési és korszerűsítési stratégiáját, valamint az ország uniós csatlakozási céljaihoz igazodó reformok végrehajtásának ütemtervét a következő négy évre – írták.

Az Európai Unió a háború kezdete óta közel 165 milliárd euró támogatást nyújtott Ukrajnának. Az EU az Ukrajna működéséhez idén szükséges külső finanszírozás 84 százalékát fedezi azáltal, hogy makroszintű pénzügyi támogatást biztosít az országnak az úgynevezett Ukrajna-eszközből.

A 2024. március 1-jén hatályba lépett Ukrajna-eszköz vissza nem térítendő támogatások és hitelek formájában legfeljebb 50 milliárd euró összegű stabil finanszírozást irányoz elő Ukrajna helyreállításának, újjáépítésének és korszerűsítésének támogatására a 2024-2027-es időszakra vonatkozóan.

Az 50 milliárd eurós keretből az EU 32 milliárd eurót különített el az Ukrajna-tervben meghatározott reformok és beruházások támogatására. A kifizetések feltétele, hogy Ukrajna teljesítse a meghatározott kritériumokat.

Az Ukrajna-eszköz keretében az EU ez idáig hatmilliárd eurót folyósított áthidaló finanszírozás formájában és 1,89 milliárd eurót előfinanszírozás formájában, valamint három részletet fizetett ki, amelyek összege mintegy 4,2 milliárd euró, 4,1 milliárd euró, illetve 3,5 milliárd euró volt.

