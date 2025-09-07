Az ukrán átlagfizetések értékének változásairól

Érdekes összeállítást közöl a 24tv honlapja az ukrán átlagbér dollárhoz viszonyított értékéről. Ukrajna függetlenné válásától követhetjük nyomon ennek az árulkodó gazdasági adatnak a változásait.

1991-ben Ukrajnában 480 karbovanec volt az átlagbér összege, ez az 1992-es árfolyam szerint 31 dollárnak felelt meg. 2025 első negyedévében az átlagfizetés 566 dollárnak felel meg.

Ez az összeg tehát 1991 és 2025 között tizennyolcszorosára nőtt. Ha az átlagbér vásárlóerejét vesszük figyelembe, a növekedés kicsivel több, mint háromszoros. Ugyanez igaz a nyugdíjakra is.

Az 1991 és 1994 közötti átlagbérek értékét az infláció üteme miatt nehéz meghatározni. 1993-ban az infláció elérte a tízezer százalékot, így a januári és decemberi fizetések értéke akár százszoros eltérést is mutathatott.

A jelenlegi átlagbér bruttó 26 499 hrivnya, az adózás utáni jövedelem pedig 20 404 hrivnya. A legmagasabb fizetéseket az informatika, a pénzügy és a légi közlekedés terén dolgozók kapják, a legalacsonyabbakat pedig az oktatás és a kultúra napszámosai.

A tanárok fizetésében változások várhatók szeptember 1-től, a kedvezőtlen munkakörülmények miatt járó pótlék ezerről kétezer hrivnyára emelkedik.

A pénzügyi minisztérium jóslata szerint az ukránok minimálbére 2026–2028 között a vártnál alacsonyabb lesz. 2026. január 1-től a minimálbér 8647 hrivnyára emelkedik az előrejelzett 8688 hrivnya helyett.

Kárpátalja.ma

Forrás: 24tv.ua/gazdaság