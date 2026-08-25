Rekordszintre nőtt az ukránok bankbetéteinek összege

Az ukrán lakosság és az egyéni vállalkozók banki megtakarításai 2026. augusztus 1-jén történelmi csúcsot értek el: összesen 1750,6 milliárd hrivnyát tettek ki. A júliusi növekedés 1,3 milliárd hrivnya volt – derül ki a Betétbiztosítási Alap adataiból.

A növekedést elsősorban a devizabetétek bővülése okozta. Ezek hrivnyaértéke 3,2 milliárd hrivnyával, 595,6 milliárdra emelkedett. Eközben a hrivnyában elhelyezett betétek összege 1,9 milliárd hrivnyával csökkent, és 1155 milliárd hrivnyát tett ki. A teljes megtakarításállomány mintegy kétharmada továbbra is hrivnyában van.

Az egyéni vállalkozók több mint 200 milliárdot tartanak bankban

Az egyéni vállalkozók (ФОП) a betétesek mindössze 3,2 százalékát teszik ki, ugyanakkor a bankokban elhelyezett pénzek 11,7 százaléka, összesen 204,7 milliárd hrivnya hozzájuk tartozik. Betéteikre ugyanúgy vonatkozik a betétbiztosítási rendszer, mint a magánszemélyek megtakarításaira.

A statisztikák szerint az ukránok továbbra sem szívesen kötik le hosszabb időre a pénzüket: a betétek 71,07 százaléka látra szóló, míg a lekötött betétek aránya 28,93 százalék.

A lekötött megtakarítások között a legnépszerűbbek a három hónapnál rövidebb betétek, amelyek a teljes állomány 17,32 százalékát teszik ki. A 3–6 hónapos betétek aránya 7,2 százalék, a 6–12 hónaposaké 3,72 százalék, míg az egy évnél hosszabb lekötések mindössze 0,69 százalékot képviselnek.

A megtakarítások jelentős része nagyobb betéteseknél van

A betétek összegét tekintve a legnagyobb csoportot a 10 ezer és 200 ezer hrivnya közötti megtakarítások jelentik, ezek a teljes állomány 25,92 százalékát teszik ki. További 20,73 százalék található 200–600 ezer hrivnyás számlákon.

A 600 ezer–1 millió hrivnya közötti betétek 10,56, az 1–2 millió hrivnyások 12,86 százalékot képviselnek.

Ugyanakkor a teljes betétállomány 16,43 százaléka olyan számlákon található, amelyeken több mint 5 millió hrivnyát tartanak.

A Betétbiztosítási Alap emlékeztetett: a hadiállapot idején, valamint annak megszűnését vagy feloldását követő három hónapban 100 százalékos állami garancia vonatkozik a magánszemélyek és egyéni vállalkozók betéteire az alaphoz csatlakozott bankokban.

Ezt követően a maximálisan garantált kártalanítás összege 600 ezer hrivnya lesz.

Kárpátalja.ma

Forrás: borgexpert.com

Nyitókép: illusztráció, depositphotos/andov

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