Energetikai partnerségről állapodott meg Ukrajna és Litvánia
Ukrajna és Litvánia megállapodott az energetikai együttműködés főbb prioritásairól, és aláírta az erről szóló partnerségi nyilatkozatot.
A dokumentumot Denisz Smihal ukrán energiaügyi miniszter és Lukas Savickas litván energiaügyi miniszter írta alá kijevi találkozójukon.
Az együttműködés többek között az alábbi területekre terjed ki:
- az ukrán energetikai infrastruktúra helyreállítása;
- a decentralizált energiatermelés és energiatároló rendszerek fejlesztése;
- a gáz-infrastruktúra fejlesztése és az energiaellátás diverzifikálása;
- az európai energiapiacokhoz való szabályozási és piaci integráció;
- az energetikai infrastruktúra védelmének megerősítése.
A két ország létrehozott egy közös litván–ukrán energetikai koordinációs csoportot is. A felek emellett konkrét üzleti együttműködési lehetőségekről is tárgyaltak a két ország energetikai vállalatainak képviselőivel.
Smihal szerint a litván vállalatok készek részt venni Ukrajna energetikai újjáépítésében, többek között berendezések, mérnöki szolgáltatások és technológiák biztosításával.
Külön figyelmet fordítanak a gázbiztonságra is. Ukrajna és Litvánia vizsgálja az ellátási útvonalak bővítését, a klaipėdai LNG-terminál lehetőségeinek kihasználását, valamint az ukrán földalatti gáztárolók európai partnerek általi használatát.
Az ukrán miniszter egyúttal köszönetet mondott Litvániának a Vilniusi Hőerőmű-3 berendezéseinek átadásáért, és reményét fejezte ki, hogy felgyorsulnak a Kaunasi Hőerőmű berendezéseinek átadásával kapcsolatos eljárások is, amelyekkel a tervek szerint Krivij Rih energetikai rendszerét erősítenék.
Forrás: Jevropejszka Pravda
Nyitókép: X/Denisz Smihal