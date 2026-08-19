Energetikai partnerségről állapodott meg Ukrajna és Litvánia

Ukrajna és Litvánia megállapodott az energetikai együttműködés főbb prioritásairól, és aláírta az erről szóló partnerségi nyilatkozatot.

A dokumentumot Denisz Smihal ukrán energiaügyi miniszter és Lukas Savickas litván energiaügyi miniszter írta alá kijevi találkozójukon.

Az együttműködés többek között az alábbi területekre terjed ki:

az ukrán energetikai infrastruktúra helyreállítása;

a decentralizált energiatermelés és energiatároló rendszerek fejlesztése;

a gáz-infrastruktúra fejlesztése és az energiaellátás diverzifikálása;

az európai energiapiacokhoz való szabályozási és piaci integráció;

az energetikai infrastruktúra védelmének megerősítése.

A két ország létrehozott egy közös litván–ukrán energetikai koordinációs csoportot is. A felek emellett konkrét üzleti együttműködési lehetőségekről is tárgyaltak a két ország energetikai vállalatainak képviselőivel.

Smihal szerint a litván vállalatok készek részt venni Ukrajna energetikai újjáépítésében, többek között berendezések, mérnöki szolgáltatások és technológiák biztosításával.

Külön figyelmet fordítanak a gázbiztonságra is. Ukrajna és Litvánia vizsgálja az ellátási útvonalak bővítését, a klaipėdai LNG-terminál lehetőségeinek kihasználását, valamint az ukrán földalatti gáztárolók európai partnerek általi használatát.

Az ukrán miniszter egyúttal köszönetet mondott Litvániának a Vilniusi Hőerőmű-3 berendezéseinek átadásáért, és reményét fejezte ki, hogy felgyorsulnak a Kaunasi Hőerőmű berendezéseinek átadásával kapcsolatos eljárások is, amelyekkel a tervek szerint Krivij Rih energetikai rendszerét erősítenék.

Kárpátalja.ma

Forrás: Jevropejszka Pravda

Nyitókép: X/Denisz Smihal

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →