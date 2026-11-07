Drasztikusan visszaesett az odesszai kikötők szerepe az ukrán agrárexportban

Egy év alatt 87 százalékról mindössze 8 százalékra csökkent az odesszai kikötők részesedése Ukrajna legfontosabb mezőgazdasági termékeinek exportjából. A tengeri szállítás akadozása miatt az áruk jelentős részét vasúton és a dunai kikötőkön keresztül próbálják külföldre juttatni, ám ezek a szállítási útvonalak nem képesek teljes egészében pótolni a kieső kapacitást.

Denisz Marcsuk, az Összukrán Agrártanács alelnöke szerint augusztus és október között Ukrajna 6,5 millió tonna főbb mezőgazdasági terméket exportált, ami 41 százalékkal kevesebb az előző év azonos időszakának eredményénél. A visszaesés hátterében az áll, hogy az odesszai kikötők augusztus eleje óta gyakorlatilag leálltak.

Az exportált agrártermékek 45 százalékát vasúton, 37 százalékát pedig a dunai kikötőkön keresztül szállították külföldre.

Három hónap alatt Ukrajna 4,6 millió tonna mezőgazdasági terméket nem tudott értékesíteni a külpiacokon, ebből mintegy négymillió tonna gabona volt. A felhalmozódó készletek növelik a belső piaci árakra nehezedő nyomást, és rontják a termelők pénzügyi helyzetét, különösen a következő vetési időszak előtt.

Marcsuk szerint egyelőre nem lehet gyorsan helyreállítani a tengeri exportot. Bár nemzetközi egyeztetések folynak a fekete-tengeri hajózás biztonságának garantálásáról, a kérdésben továbbra sincs megoldás. Az agrártanács arra figyelmeztet, hogy az értékesítési nehézségek, a bevételek csökkenése és a magas szállítási költségek miatt a gazdaságok kénytelenek lehetnek csökkenteni az őszi és tavaszi vetésű növények termőterületét.

Kárpátalja.ma

Forrás: agro-business.com.ua

Nyitókép: DepositPhotos

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