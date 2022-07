Ukrajnába utazott a magyar agrárminiszter

A világnak szüksége van a gabonára – közölte Nagy István agrárminiszter közösségi oldalán július 14-én.

Becslések szerint Ukrajna 22 millió tonna gabonát nem tud elszállítani, ez a mennyiség az Odessza körüli silókban van jelenleg. Jakob Kern, az ENSZ élelmezéssel foglalkozó szervezetének szakértője elmondta, hogy

„Ukrajna a világ ötödik legnagyobb gabonaexportőre. 2021-ben 40 millió tonna búzát és 50 millió tonna kukoricát, napraforgót és árpát termeltek. A háború előtt ők etették a világot”.

A búza aratása zajlik Egyiptomban is, de hiába jó az idei termés, az országnak sokkal több kell, mint amennyit megtermelnek.

Az észak-afrikai ország az egyik legnagyobb ukrán gabonaimportőr, szükségleteinek 80 százalékát Ukrajnából szerzi be, azonban egyelőre bizonytalan, hogy hozzájut-e ehhez a mennyiséghez.

Ugyanilyen gondokkal küzd sok más afrikai, közel-keleti és ázsiai ország is, így Afganisztán, Etiópia, Szomália, Dél-Szudán, Szíria és Jemen is. Ezekben az államokban már most éhínség van, vagy éhínség fenyeget, ha nem érkezik elegendő gabona. Szakértők szerint ebben az esetben visszafordíthatatlan folyamatok indulhatnak el, és még a mostaninál is nagyobb népvándorlás indulhat meg Európa felé.

Nem az a kérdés, hogy lesz-e újabb migrációs válság, hanem az, hogy mikor.

hirado.hu