Ukrajnában 2025-ben több mint 500 ezer földterület került be a Kataszteri Nyilvántartásba

Ukrajna Állami Földhivatala 2025-ben több mint 500 ezer földterületet vitt be a Nemzeti Földkataszterbe, és több mint 2,1 millió adminisztratív szolgáltatást nyújtott – számol be az agronews.ua. Az eredményeket a Geodézia, Kartográfia és Kataszter Ügynökség éves kollégiumán értékelték.

A kataszterbe bevitt adatok 2025-ben:

501,8 ezer földterület regisztrálása

505 közigazgatási egység határának rögzítése

77 közösségi terület határának bejegyzése

1 431 földhasználati korlátozás regisztrálása

16 meliorációs hálózat és 13 alkotóelemének rögzítése

37 182 funkcionális zóna feltüntetése

3 mezőgazdasági földtömb bejegyzése

151 intézkedés a talaj- és földvédelem terén

Emellett a kataszteri regisztrátorok több mint 2,14 millió adminisztratív szolgáltatást nyújtottak a földnyilvántartás területén.

A földkataszterbe 2 896 település normatív pénzbeli értékelését is rögzítették, a legnagyobb frissítések Kijev, Dnyipropetrovszk és Lemberg megyében történtek.

A rendszerben 19 új funkciót vezettek be, többek között:

elektronikus információcsere a „Trembita” rendszeren keresztül,

automatikus kivonat készítés a földhasználati korlátozásokról,

elektronikus kivonatok nyújtása tulajdonjogokról.

2025-ben újraindították a tanúsított földmérő mérnökök általi kataszteri bejegyzést. A projektben részt vevő 37 szakember több mint 1,1 ezer regisztrációs kérelmet nyújtott be.

Az állami földleltár során 214,8 ezer hektár került végleges bejegyzésre a kataszterbe. A tervezett célokat 13 megyében teljes mértékben teljesítették.

Az Állami Földhivatal 2025-ös tevékenysége így jelentősen erősítette Ukrajna földnyilvántartási rendszerét és digitális földinfrastruktúráját.

