Ukrajnában 2025-ben több mint 500 ezer földterület került be a Kataszteri Nyilvántartásba
Ukrajna Állami Földhivatala 2025-ben több mint 500 ezer földterületet vitt be a Nemzeti Földkataszterbe, és több mint 2,1 millió adminisztratív szolgáltatást nyújtott – számol be az agronews.ua. Az eredményeket a Geodézia, Kartográfia és Kataszter Ügynökség éves kollégiumán értékelték.
A kataszterbe bevitt adatok 2025-ben:
- 501,8 ezer földterület regisztrálása
- 505 közigazgatási egység határának rögzítése
- 77 közösségi terület határának bejegyzése
- 1 431 földhasználati korlátozás regisztrálása
- 16 meliorációs hálózat és 13 alkotóelemének rögzítése
- 37 182 funkcionális zóna feltüntetése
- 3 mezőgazdasági földtömb bejegyzése
- 151 intézkedés a talaj- és földvédelem terén
Emellett a kataszteri regisztrátorok több mint 2,14 millió adminisztratív szolgáltatást nyújtottak a földnyilvántartás területén.
A földkataszterbe 2 896 település normatív pénzbeli értékelését is rögzítették, a legnagyobb frissítések Kijev, Dnyipropetrovszk és Lemberg megyében történtek.
A rendszerben 19 új funkciót vezettek be, többek között:
- elektronikus információcsere a „Trembita” rendszeren keresztül,
- automatikus kivonat készítés a földhasználati korlátozásokról,
- elektronikus kivonatok nyújtása tulajdonjogokról.
2025-ben újraindították a tanúsított földmérő mérnökök általi kataszteri bejegyzést. A projektben részt vevő 37 szakember több mint 1,1 ezer regisztrációs kérelmet nyújtott be.
Az állami földleltár során 214,8 ezer hektár került végleges bejegyzésre a kataszterbe. A tervezett célokat 13 megyében teljes mértékben teljesítették.
Az Állami Földhivatal 2025-ös tevékenysége így jelentősen erősítette Ukrajna földnyilvántartási rendszerét és digitális földinfrastruktúráját.