Ukrajnában elindult a Defence City: új állami program a védelmi ipar fejlesztésére

Ukrajnában hivatalosan is elindult a Defence City elnevezésű állami program, amelynek célja a védelmi ipar termelésének bővítése, a beruházások ösztönzése és az ukrán hadiipar megerősítése.

Erről Denisz Smihal védelmi miniszter számolt be a Telegram-csatornáján.

A miniszter közlése szerint a Védelmi Minisztérium már meg is adta a Defence City rezidensi státuszt az első vállalatnak, amely Ukrajna egyik legnagyobb technológiai védelmi gyártója. A cég többek között a „Vampir” és „Shrike” típusú drónokat, valamint a Sahíd drónok elfogására alkalmas eszközöket állítja elő. Smihal hangsúlyozta: ezek az eszközök már bizonyították hatékonyságukat a harctéren.

Mint fogalmazott, a Defence City egy átfogó állami politika része, amely kedvező feltételeket teremt a védelmi termelés skálázásához és az ukrán hadiipari komplexum fejlesztéséhez.

A program keretében a rezidens vállalatok számos kedvezményben részesülnek. Ezek közé tartozik a nyereségadó alóli mentesség, amennyiben a bevételeket a termelés fejlesztésébe forgatják vissza, valamint a föld-, vagyon- és környezetvédelmi adók eltörlése. Emellett egyszerűsített vámeljárások, fokozott adat- és információvédelmi garanciák, továbbá szükség esetén állami támogatás is jár a gyártókapacitások áthelyezéséhez és védelmének megerősítéséhez.

Denisz Smihal felhívásában arra ösztönözte az ukrán gyártókat, hogy csatlakozzanak a Defence City programhoz, és váljanak részévé annak az új ipari ökoszisztémának, amely hozzájárul Ukrajna védelmi képességeinek megerősítéséhez.

Kárpátalja.ma