Az éghajlatváltozást érintő ukrán–román projekt indul a Técsői járásban – közölte a Kárpátaljai Megyei Tanács augusztus 27-én.

Az Interreg VI-A NEXT Románia–Ukrajna 2021–2027 program projektje Nyéresházán (Neresznicja) valósul meg. A határon átnyúló partnerséggel a zöld jövőért induló összefogás egy konferenciával kezdődött.

Vaszil Demjancsuk, a megyei tanács alelnöke hangsúlyozta a nemzetközi partnerség fontosságát a környezetvédelem területén. Jelen projekt Ukrajnában Nyéresháza, Románia részéről pedig a Máramaros megyei Alsóróna (Rona de Jos) közösségét érinti. Mint mondta, „együtt dolgozunk azon, hogy növeljük az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességet”, továbbá tapasztalatokat cserélnek, és új megközelítéseket dolgoznak ki.

A konferencián ismertették a fontosabb célkitűzéseket, mint a természeti katasztrófákra való felkészültségének javítását, az ökoszisztéma-megoldások fejlesztését, a vészhelyzetekre való reagáláshoz szükséges berendezések modernizálását és a kommunikáció javítását.

Az ukrán és a román fél is szembesül az éghajlatváltozás miatti problémákkal, főleg az áradásokkal és erdőtüzekkel.

A Interreg VI-A NEXT Románia–Ukrajna 2021–2027 program keretében 1,5 millió eurót fordítanak a projektre, ebből 90%-ot az EU, a maradék 10%-ot a közösségi finanszírozás adja ki. Ukrajna ebből 725 ezer eurót kap.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Kárpátaljai Megyei Tanács