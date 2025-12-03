Az ukrán parlament elfogadta a 2026-os költségvetést

Az ukrán parlament elfogadta szerdán a jövő évi állami költségvetéséről szóló törvényjavaslatot, amelyet 257 képviselő szavazott meg.

Az előterjesztés elfogadásához legalább 226 támogató szavazatra volt szükség. Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter a parlamentben tartott felszólalásában kiemelte, hogy a költségvetés megőrzi az alapvető prioritásokat, amelyek a törvényjavaslat benyújtásakor is szerepeltek: a biztonsági és védelmi szektor, az oktatás, valamint a polgárok szociális védelmének finanszírozását.

A dokumentum szerinte kiegyensúlyozott, ugyanakkor muszáj magas költségvetési hiányt fenntartani az Oroszországi Föderáció folytatódó katonai agressziója miatt, amely elvonja az alapvető erőforrásokat.

A miniszter közölte, hogy az állami költségvetés bevételei 2918 milliárd hrivnyát tesznek ki. Hozzátette, hogy a költségvetés kiadásai 4781 milliárd hrivnyára rúgnak.

A költségvetési hiány maximális mértékét csaknem 6 milliárd hrivnyával növelték 1900 milliárd hrivnyára, így a hiány a bruttó hazai termék (GDP) 18,5 százalékát teszi ki. A pénzügyminiszter szerint a biztonsági és védelmi szektorra a költségvetés 2806 milliárd hrivnyát irányoz elő, ami a GDP 27,2 százaléka.

„A második prioritás az oktatási szektor, amelyre jelentős forrást biztosítunk, lehetővé téve a pedagógusok bérének emelését nemcsak az iskolákban, hanem az egész oktatási szektorban”

– mondta Marcsenko.

Hozzátette, hogy az állampolgárok szociális támogatására csaknem 470 milliárd hrivnyát szánnak, a veteránpolitika költségvetése 19 milliárd hrivnya, ami 6,3 milliárd hrivnyával több, mint 2025-ben. Az egészségügyre mintegy 260 milliárd hrivnyát terveznek fordítani, ami 39 milliárd hrivnyával haladja meg a 2025-ös költségvetés szintjét.

„Jelenleg elég nehéz tárgyalások zajlanak. Meg kell mutatnunk, hogy van költségvetésünk, és hatékony az együttműködés a kormány és a parlament között. Ez lehetővé teszi, hogy hatékony tárgyalásokat folytassunk partnereinkkel a szükséges források megszerzése érdekében a költségvetés egyensúlyának biztosítására. A következő évre nemzetközi partnereinktől több mint 45 milliárd dollárra van szükségünk”

– mutatott rá a miniszter.

Julija Szviridenko miniszterelnök a Telegramon kiemelte, hogy a jövő évben Ukrajna a hadseregre „2800 milliárd hrivnyát fordít, ami az összkiadások csaknem 60 százaléka”.

Forrás: MTI