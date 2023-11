Ukrzaliznicja: új járat indul Budapestre és Bécsbe

Új vonatjárat indul december 10-től Bécs irányába – tudatta az Ukrán Vasutak (Ukrzaliznicja) november 27-én.

Mint írták, a

№143/146 Bécs–Csap–Bécs személyvonatra a Kijevből Lembergen keresztül érkezők is kényelmesen át tudnak szállni, valamint a Luck–Rivne–Csap–Ungvár járat utasai is.

Az éjjeli szakaszt (Kijev–Rivne–Luck—Lemberg–Csap) hálókocsikban, nappal pedig (Csap–Budapest–Bécs) a MÁV 1. és 2. osztályú kocsijaiban utazhatnak.

A Kijev–Bécs járat 2. osztályára ülőhellyel és fülkével körülbelül 2 500 hrivnya a menetjegy, ami közel 1 000 hrivnyával olcsóbb, mint az eddigi összeköttetés ára.

A járat kijevi idő szerint 16.38-kor indul a 745-ös vonattal (Luckból 17.45-kor, Rivnéből 19.02-kor a 368-as számú vonattal). Lembergbe 23.31 és 00.23 között, Csapra 06.20-ra ér be. Záhonyban a 146-os járatra szállnak át, ami 08.23-kor indul, és Budapest Keleti vasútállomásra ér be 14.20-kor. Bécsbe 17.20-kor fut be a szerelvény.

Visszafelé a 143-as Bécs–Csap vonat indul 10.42-kor. A Keletibe 13.19-kor fut be, 13.40-kor indul tovább, és 20.59-re ér Csapra. Innen a 367-es számú vonat indul el 23.24-kor, Lembergbe 05.18-kor ér, Rivnébe 09.51-kor, Luckba 11.30-kor, Kijevbe pedig 13.12-kor.

Az Ukrzaliznicja hangsúlyozza: nem kell félni a csatlakozástól, mert a vonatjáratok minden utast bevárnak.

A belföldi ukrán szakaszra online is lehet jegyet váltani, a külföldi útra pedig a nemzetközi jegypénztáraknál. Hangsúlyozták: nemsokára a külföldi útvonalak esetében is lehetőség nyílik az online jegyvásárlásra.

Kárpátalja.ma