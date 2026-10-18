Ungvár kétszer drágább, mint Kijev

Jelentősen emelkedtek a lakásbérleti díjak Ungváron: a LUN ingatlanpiaci platform elemzése szerint az árak az elmúlt hónapokban 82 százalékkal nőttek. Kárpátalja megyeszékhelye ezzel továbbra is vezeti az ukrajnai városok bérleti díjak szerinti rangsorát, az átlagárak pedig már több mint kétszeresen meghaladják a fővárosban jellemző összegeket.

Az aktuális adatok alapján Ungváron egy egyszobás lakás havi bérleti díja átlagosan mintegy 800 dollár, azaz körülbelül 36 ezer hrivnya. Kijevben ugyanez a lakástípus átlagosan 360 dollárba, vagyis hozzávetőleg 16-17 ezer hrivnyába kerül havonta.

A jelentős árkülönbség miatt Kijev visszaszorult az ukrán városok rangsorának nyolcadik helyére.

Az ingatlanpiaci szakértők szerint a nyugat-ukrajnai régiók iránti fokozott kereslet áll a drágulás hátterében. A keresletet a biztonsági szempontok, az áttelepült vállalkozások számának növekedése, valamint a közelgő téli időszak is erősíti.

Kárpátalja.ma

Forrás: ua.news

Nyitókép: Getty Images

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