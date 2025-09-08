Októberben dől el az ungvári repülőtér sorsa

Kormányközi tanácskozást tervez októberben Ukrajna és Szlovákia az energetika, valamint a határon átnyúló együttműködés kérdéséről. A találkozó fontos napirendi pontja az ungvári repülőtér újranyitásának kérdése lesz – írja a Novini Zakarpattya hírportál.

A megyeközpont repterének különlegessége abban áll, hogy a kifutópálya részben a két ország határvonalát is érinti.

A megállapodások terveit Volodimir Zelenszkij és Robert Fico pénteki találkozóját követően jelentették be.

„Nagy előrelépés lenne az ukrán–szlovák kapcsolatok terén, ha sikerülne megszervezni a kormányközi bizottság negyedik ülését. Javasoljuk, hogy erre október 20-án kerüljön sor a Szlovák Köztársaság területén”

– jelentette ki a szlovák miniszterelnök.

Az ungvári repülőtér ügyének rendezése arra adhat reményt, hogy Kárpátalját a közeljövőben repülőjáratok is összekössék Európa más régióival. Ez a helyi lakosok és vállalkozók szerint is nagyon fontos fejlesztés lenne.

Kárpátalja.ma

Forrás: transkarpatia.net