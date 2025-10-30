Akár 1 millió hrivnya támogatás vállalkozások beindítására
Az ukrán kormány bejelentette, hogy kibővíti a „Vlaszna szprava” (Saját vállalkozás) nevű állami támogatási programot, amely célzott pénzügyi segítséget nyújt kisvállalkozások indításához és fejlesztéséhez.
A programban ezentúl nemcsak veteránok és házastársaik, hanem szüleik, nagykorú gyermekeik, valamint a háború következtében megrokkant személyek is jogosultak lesznek támogatásra.
A 2026-tól érvényes támogatási összegek a következők:
- 100 000 hrivnya – munkavállaló alkalmazása nélkül,
- 200 000 hrivnya – egy új munkahely létrehozásáért,
- 300 000 hrivnya – két új munkahely után,
- 200 000 hrivnya – 18–25 év közötti fiatal vállalkozóknak,
- 1 000 000 hrivnya – az elesett vagy eltűnt védők családjai számára, legalább négy munkahely létrehozásával.
A sikeres vállalkozók újabb mikrotámogatást is igényelhetnek, ha az első projektet eredményesen megvalósították, és további fejlesztésre van szükségük.
Az elmúlt három évben több mint 28 ezer ukrán indított vagy bővített vállalkozást a program segítségével, amelynek révén több mint 51 ezer új munkahely jött létre.