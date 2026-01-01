Változik az útlevelek kiállításának díja Ukrajnában

Módosul a személyazonosító és úti okmányok kiállításának költsége Ukrajnában január 1-jétől. A Közigazgatási Szolgáltató Központok (CNAP) sorra tájékoztatják az állampolgárokat arról, hogy az új évtől emelkedik az okmányokhoz kapcsolódó adminisztratív díj – tudatta a pmg.ua internetes hírportál.

A változás a dokumentumokhoz használt űrlapok áremelésével függ össze, amely az új, 2026-os év első napjától lép életbe. Az emelés elsősorban az ID-kártya formátumú ukrán személyi igazolvány kiállítását érinti.

Fontos kiemelni, hogy az első alkalommal kiállított ID-kártya továbbra is díjmentes, és a módosítás nem jelent kivételt ebből a szempontból.

Az ID-kártya kiállításának új díjai 2026-tól:

618 hrivnya – normál ügyintézéssel (20 munkanap),

988 hrivnya – sürgősségi eljárással (10 munkanap).

Az útlevél kiállításának díjai 2026-ban:

1147 hrivnya – normál ügyintézés (20 munkanap),

1787 hrivnya – sürgősségi eljárás (7 munkanap).

A CNAP-ok arra kérik az állampolgárokat, hogy az okmányigénylés előtt tájékozódjanak az aktuális díjszabásról.

Kárpátalja.ma