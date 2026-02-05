Veszélyben a tejtermelő gazdaságok Ukrajnában

Ukrajnában a tejfeldolgozó üzemek csökkentik a nyerstej felvásárlási árait és visszafogják a beszerzési volumeneket, ami számos tejtermelő gazdaság működését sodorhatja veszélybe, sőt egyeseket a piac elhagyására kényszeríthet. Erről Hanna Lavrenjuk, az Ukrán Tejtermelők Szövetségének vezérigazgatója beszélt a Latifundist.com portálnak.

A szakember elmondása szerint február 1-jétől a tejtermelő farmok számára kilogrammonként 0,5–1 hrivnyával csökkentették az átvételi árakat. Ennek következtében az extra minőségű nyerstej ára 14–13,5 hrivnya/kg szintre esett vissza.

Lavrenjuk szerint több feldolgozóüzem a felvásárolt tej mennyiségét is mérsékelte, amit az instabil energiaellátás, a késztermékek értékesítésének nehézségei, valamint az import tejtermékek fokozódó nyomása indokol a kiskereskedelmi hálózatokban.

Az ukrajnai tejtermelők helyzetét tovább rontja, hogy az ellenséges támadások következtében romlanak a munkakörülmények, miközben világszerte csökken a tejalapanyag és a tejtermékek ára. Az ágazat az elmúlt 30 év legsúlyosabb válságát éli, amely különösen Európát, Amerikát és Új-Zélandot érinti.

A szakértők szerint az állati és tejfehérjék iránti kereslet élénkülése legkorábban az ősz elején várható. Emiatt Ukrajnában több kis- és közepes méretű gazdaság fontolgatja a termelés ideiglenes felfüggesztését.

„Egyes gazdaságok azt jelezték felénk, hogy márciusig várnak. Amennyiben addig nem érkeznek pozitív piaci jelzések a helyzet javulásáról, úgy dönthetnek, hogy nem vetnek silókukoricát, az állatokkal felélik a 2025-ből megmaradt takarmányt, majd leállítják a tejtermelést” – hangsúlyozta Hanna Lavrenjuk.

