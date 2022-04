A Magyar Református Szeretetszolgálat 38 millió forint értékű vetőmaggal segít tízezer kárpátaljai családot a Remény Magjai program keretében.

A mintegy 11 tonna vetőmagot kedden délután adta át Juhász Márton, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója Beregszászban, a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Központjában. A tízezer egységcsomagot a tervek szerint a kárpátaljai családok otthon maradt tagjai vetik majd el a háztáji gazdaságokban.



Juhász Márton rámutatott, a Remény Magjai program elnevezése is arra utal, hogy amikor betakarítják a termést, addigra talán véget ér a háború. Az adomány pedig hozzájárul ahhoz, hogy enyhítse a későbbi élelmiszerhiányt, hiszen az ország háború sújtotta vidékein idén lehetetlen a vetés.



Az adománynak köszönhetően tízezer kárpátaljai család háztáji gazdálkodását segíti a szervezet, ezzel is biztosítva hosszabb távra a megélhetésüket – húzta alá a szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója.

A vetőmagokat a Kárpátaljai Református Egyházkerület képviseletében Zán Fábián Sándor püspök vette át, aki személyesen kezdeményezte azt, hogy a református segélyszervezet ily módon nyújtson támogatást.

Zán Fábián Sándor hangsúlyozta, hogy azok, akik elvetik majd a magokat, küldetést teljesítenek, hiszen nem csak magukat látják el a legszükségesebb konyhakerti növényekkel, de abból remélhetőleg az ország legbékésebb megyéjében menedékre találó kelet-ukrajnai ideiglenes áttelepülteknek is jut.

Az egységcsomagokat napokon belül eljuttatják a kárpátaljai református gyülekezeti tagokhoz, hogy a vetőmag mihamarabb a földbe kerüljön.

A 36 raklapnyi vetőmag összesen 22 féle magot tartalmaz, többek között vetőburgonyát, hagymát, sárgarépát, paradicsomot, céklát és salátát is. Az adomány kiemelt jelentőségű a kárpátaljai családok számára, hiszen a háború okozta logisztikai nehézségek miatt helyben nem lehet megfelelő mennyiségű növényi szaporítóanyaghoz jutni.

Forrás: MTI