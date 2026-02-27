Zaporizzsjai áttelepültek indítottak biogazdaságot Kárpátalján

A magtól a késztermékig – ezzel a szemlélettel valósítja meg családi vállalkozását egy Zaporizzsja megyéből Kárpátaljára áttelepült agronómus házaspár Alsószeliscse (Nyizsne Szeliscse) településen. A család gyógynövényeket és fűszernövényeket termeszt, amelyekből szörpöket, pácokat, teakeverékeket és lekvárokat készítenek.

A vállalkozók a háború kitörése után kényszerültek elhagyni otthonukat. Kárpátalján új munkalehetőséget és visszatérési esélyt kerestek korábbi hivatásukhoz. Szülőföldjükön gombát és zöldséget termesztettek, ám az új környezet számos kihívást tartogatott számukra.

Az egyik legnagyobb nehézséget a talaj és az éghajlat különbözősége jelentette. Míg Zaporizzsjában termékeny feketeföldhöz szoktak, addig Kárpátalján agyagosabb, tápanyagban szegényebb talajjal kellett megküzdeniük. Ugyanakkor a nedvesebb, kiegyensúlyozottabb klíma kedvező feltételeket biztosít a növénytermesztéshez.

A család saját, organikus gazdálkodási módszereket alkalmaz. Nem használnak vegyszereket, műtrágyát vagy más kémiai készítményeket, helyette hasznos baktériumokkal gazdagítják a talajt. Ennek köszönhetően – elmondásuk szerint – kiváló minőségű termést takarítanak be.

Gazdaságukban fűtetlen üvegházak működnek, amelyek az őszi fagyok ellenére is biztosítják a folyamatos termelést. A vetési szezon márciusban kezdődik, bár az idei korai fagyok miatt későbbre tolódott a betakarítás. A gazdák ezért kiegészítő takarásokat is alkalmaztak a növények védelmében.

Projektjük lényege, hogy a teljes folyamatot kézben tartják: magot gyűjtenek, palántát nevelnek, majd paradicsomot, paprikát és különféle gyógynövényeket termesztenek, amelyeket saját feldolgozó üzemükben dolgoznak fel.

A család másik fő tevékenységi köre a kézműves konzervüzem. A megtermelt alapanyagokból szörpök, pácok, teák és lekvárok készülnek. A vállalkozás vezetője élelmiszer-feldolgozó technológus végzettséggel rendelkezik, így a gyártási folyamatokat szakszerűen, a megfelelő technológiai előírások szerint végzik.

A késztermékeket főként közösségi oldalakon értékesítik, de már több kézműves boltban is megtalálhatók Alsószelicsén, valamint Munkácson, Ungváron és a nyugat-ukrajnai Jaremcsében.

A seeds.org.ua nyomán.

Kárpátalja.ma