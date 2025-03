200 éves a beregszászi görögkatolikus templom

Püspöki szent liturgia keretében ünnepelte meg március 25-én 200 éves templomát a Beregszászi Görögkatolikus Egyházközség.

A beregszászi Istenházát 1825-ben szentelték fel Szűz Mária örömhírvétele, azaz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére.

Korábban a beregszászi görögkatolikusokat egy fatemplom szolgálta, melyet már az 1747-es összeírás is megemlít. Az 1825-ben felszentelt kőtemplomot 1943-ban sekrestyével bővítették ki. A szovjet egyházüldözés idején elvették az egyházközségtől az épületet, s a pravoszlávoknak adták. Miután 1989-ben legalizálták a görögkatolikus egyházat, a beregszászi közösség is újjáéledt. Templomukat csak 1992-ben kapták vissza, addig a temetőben, majd az egykori Oroszlán Szállóban (jelenleg a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház) végezték a szertartásokat. 1992-től ismét használhatták az Istenházát, melyen azóta több renoválást is végeztek.

A bicentenáriumra érkező Macapula Tódor munkácsi püspököt a régi hagyományok szerint kenyérrel, sóval és énekkel köszöntötték a gyermekek, majd kezdetét vette a szent liturgia, melyen a hívek népes tábora és a város világi méltóságai mellett a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye 20 ukrán és magyar ajkú papja is részt vett.

Az ünnep fényét az egyházközségi kórus éneke emelte. Szent beszédet Tódor püspök mondott. Az egyházfő Szabó Viktor atyának parókusi kinevezést és díszes aranykereszt kitüntetést adományozott a 2016-tól az egyházközségben végzett áldozatos munkájáért.

Emellett püspöki oklevélben részesítette a templomi szolgálatot hosszú évek óta hűségesen végző Csépes Iván kántort, Kátrán Vaszil kurátort és Biláncsik Rima takarítónőt.

A szent liturgia végén körmenetet és evangélium-olvasást tartottak, majd éltetéssel és miroválással ért véget az ünnepi alkalom.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma