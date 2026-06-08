Az EU közel 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának

Az Európai Bizottság közel 2,8 milliárd eurót folyósított Ukrajnának finanszírozási szükségleteinek támogatására és a közigazgatása fenntartására – tájékoztatott a brüsszeli testület hétfőn.

Az uniós bizottság közleménye szerint a pénzügyi támogatás az Ukrajna számára létrehozott úgynevezett Ukrajna-eszköz hatodik részletének kifizetése.

A mechanizmust az Európai Unió 2024 májusában hozta létre Ukrajna helyreállításának, gazdasága élénkítésének, reformjainak és uniós csatlakozási törekvéseinek támogatására. A mostani részlettel az EU összesen 29,5 milliárd eurót utalt ki a program keretében Ukrajnának. A kifizetéssel a finanszírozás közel 77 százaléka valósult meg, amely közvetlen támogatást nyújt az ukrán állami költségvetésnek – írták.

A hétfőn megítélt kifizetést Ukrajna számos stratégiai ágazatban – többek között a közpénzek irányításában, az igazságszolgáltatásban, a pénzügyi piacokon, az üzleti környezetben, az energiaügyekben, a mezőgazdaságban, a kritikus nyersanyagok terén, a digitalizációban és a zöld átállásban – végrehajtott reformjainak sikeres végrehajtása tette lehetővé.

A brüsszeli közlemény Marta Kos bővítési biztost idézte, aki elmondta: Ukrajna elkötelezettsége és gyorsasága az érdemi reformok végrehajtása terén lehetővé tette a kifizetést, és előkészítik a csatlakozási tárgyalások további előrehaladásához vezető utat. Ukrajna sikeresen teljesítette a kifizetéshez szükséges reformokat, továbbá négy, a jövőbeli fizetési részletekhez szükséges reformot – tette hozzá az uniós biztos.

Forrás: hirado.hu

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