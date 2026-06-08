Metamfetamint árusító nőt vettek őrizetbe Ungváron

Kábítószer-kereskedelem gyanújával őrizetbe vett egy 37 éves ungvári nőt a rendőrség. A nyomozók szerint a gyanúsított rendszeresen metamfetamint értékesített helyi fogyasztóknak, elsősorban lakótelepi társasházak lépcsőházaiban lebonyolított találkozók során.

A rendőrség több esetben is dokumentálta a nő illegális tevékenységét. Az elfogására közvetlenül egy újabb üzletkötés után került sor: a hatóságok szerint a nő egy tömbház bejáratában adott át egy metamfetamint tartalmazó csomagot vásárlójának, amiért készpénzt kapott.

A gyanúsított lakásán végzett házkutatás során a rendőrök kábítószer fogyasztásához használt eszközöket is lefoglaltak.

A nőt őrizetbe vették, az ügyészség kábítószer-kereskedelem miatt indított ellene eljárást. A bíróság a nyomozás idejére letartóztatását rendelte el, ugyanakkor óvadék ellenében szabadlábon védekezhet.

A nő tevékenységével kapcsolatos nyomozás jelenleg is tart.

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