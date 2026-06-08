5 fő részesült diplomahonosítási ösztöndíjban a 2025/2026-os tanévben

Kárpátalja.ma Tudomány

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Kulturális és Innovációs Minisztérium Tempus Közalapítványa nyújtotta támogatásnak köszönhetően ítélte oda a 2025/2026-os tanévben is a Diplomahonosítási Ösztöndíjat.

A támogatásra ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek jelentkezhetnek, akik  valamely magyarországi felsőoktatási intézményben (Magyarországon vagy határon túli kihelyezett képzési helyen) megszerzett

  • felsőoktatási alapképzéses (bachelor /BA, BSc/) vagy főiskolai szintű diplomáját (oklevelét),
  • felsőoktatási egységes, osztatlan képzéses (mesterfokozatot nyújtó vagy egyetemi szintű), vagy mesterképzéses (MA, MSc), vagy kiegészítő alapképzéses (egyetemi szintű) diplomáját (oklevelét), vagy
  • valamely magyarországi felsőoktatási intézmény doktori (PhD/DLA) képzésében szerzett fokozatát

Ukrajnában az illetékes állami hivatalnál* sikeresen honosíttatta (elismertette, nosztrifikáltatta).

Az Alapítvány 2011-től hirdeti meg a támogatási lehetőséget, amely évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Ez azt bizonyítja, hogy a szakemberek a Magyarországon szerzett tudást szülőföldjükön szeretnék kamatoztatni. 2011–2026 között összesen 58 fő részesült diplomahonosítási ösztöndíjban az alábbiak szerint:

TanévKategória
BsCMsCPhDÖsszesen
2011–20120011
2012–20130000
2013–201421710
2014–20151416
2015–20161001
2016–20170000
2017–20180066
2018–20190112
2019–20203036
2020–20212024
2021–20221001
2022–20232147
2023–20240101
2024–20253328
2025–20263025
 15112958

A 2025/2026-os tanévben az ösztöndíjprogramra 2026. március 6. és május 11. között volt lehetőség jelentkezni, mely idő alatt 5 személy nyújtott be pályázatot: 3 BsC szintű és 2 PhD diploma ukrajnai sikeres honosítása került támogatásra:

S.sz.NévIntézmény/MunkahelySzakterületElvégzett felsőfokú tanintézménySzakDiploma típusa
1.Farkas ZsuzsannaII. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Egán Ede Szakképzési Centrumáltalános szociális munkásSzegedi Tudományegyetem Egészségtudományi Karáltalános szociális munkásBsC
2.Nagy GabriellaEgán Ede Centrum Nagydobronyi Szakképzési KözponttanárSzent István Egyetemmezőgazdasági mérnökBsC
3.Úr GeorginaEgán Ede Centrum Nagydobronyi Szakképzési Központszocális gondozó és ápolóDebreceni EgyetemSzociálpedagógiaBsC
4.Dr. Dudics KatalinII. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Filológia Tanszék Magyar Tanszéki Csoportmagyar nyelvészetEötvös Loránd Tudományegyetemmagyar nyelvészetPhD
5.Dr. Nagy-Kolozsvári EnikőII. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Filológia Tanszék Angol Tanszéki Csoportangol nyelvEötvös Loránd Tudományegyetemneveléstudományok (tanulás, tanítás és szaktárgyi pedagógia szakterület)PhD

Az ösztöndíjak és az elismerő oklevelek kiosztására a XV. Kárpátaljai Tehetségnapon került sor 2026. június 6-án, ahol összesen 450 000 Ft-nak megfelelő hrivnya, azaz 60 300 UAH került átadásra.

Az ösztöndíjat és az oklevelet Dr. Berghauer Sándor, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem rektorhelyettese adta át.

Váradi Natália,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója

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