5 fő részesült diplomahonosítási ösztöndíjban a 2025/2026-os tanévben

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Kulturális és Innovációs Minisztérium Tempus Közalapítványa nyújtotta támogatásnak köszönhetően ítélte oda a 2025/2026-os tanévben is a Diplomahonosítási Ösztöndíjat.

A támogatásra ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek jelentkezhetnek, akik valamely magyarországi felsőoktatási intézményben (Magyarországon vagy határon túli kihelyezett képzési helyen) megszerzett

felsőoktatási alapképzéses (bachelor /BA, BSc/) vagy főiskolai szintű diplomáját (oklevelét),

felsőoktatási egységes, osztatlan képzéses (mesterfokozatot nyújtó vagy egyetemi szintű), vagy mesterképzéses (MA, MSc), vagy kiegészítő alapképzéses (egyetemi szintű) diplomáját (oklevelét), vagy

valamely magyarországi felsőoktatási intézmény doktori (PhD/DLA) képzésében szerzett fokozatát

Ukrajnában az illetékes állami hivatalnál* sikeresen honosíttatta (elismertette, nosztrifikáltatta).

Az Alapítvány 2011-től hirdeti meg a támogatási lehetőséget, amely évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Ez azt bizonyítja, hogy a szakemberek a Magyarországon szerzett tudást szülőföldjükön szeretnék kamatoztatni. 2011–2026 között összesen 58 fő részesült diplomahonosítási ösztöndíjban az alábbiak szerint:

Tanév Kategória BsC MsC PhD Összesen 2011–2012 0 0 1 1 2012–2013 0 0 0 0 2013–2014 2 1 7 10 2014–2015 1 4 1 6 2015–2016 1 0 0 1 2016–2017 0 0 0 0 2017–2018 0 0 6 6 2018–2019 0 1 1 2 2019–2020 3 0 3 6 2020–2021 2 0 2 4 2021–2022 1 0 0 1 2022–2023 2 1 4 7 2023–2024 0 1 0 1 2024–2025 3 3 2 8 2025–2026 3 0 2 5 15 11 29 58

A 2025/2026-os tanévben az ösztöndíjprogramra 2026. március 6. és május 11. között volt lehetőség jelentkezni, mely idő alatt 5 személy nyújtott be pályázatot: 3 BsC szintű és 2 PhD diploma ukrajnai sikeres honosítása került támogatásra:

S.sz. Név Intézmény/Munkahely Szakterület Elvégzett felsőfokú tanintézmény Szak Diploma típusa 1. Farkas Zsuzsanna II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Egán Ede Szakképzési Centrum általános szociális munkás Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar általános szociális munkás BsC 2. Nagy Gabriella Egán Ede Centrum Nagydobronyi Szakképzési Központ tanár Szent István Egyetem mezőgazdasági mérnök BsC 3. Úr Georgina Egán Ede Centrum Nagydobronyi Szakképzési Központ szocális gondozó és ápoló Debreceni Egyetem Szociálpedagógia BsC 4. Dr. Dudics Katalin II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Filológia Tanszék Magyar Tanszéki Csoport magyar nyelvészet Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar nyelvészet PhD 5. Dr. Nagy-Kolozsvári Enikő II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Filológia Tanszék Angol Tanszéki Csoport angol nyelv Eötvös Loránd Tudományegyetem neveléstudományok (tanulás, tanítás és szaktárgyi pedagógia szakterület) PhD

Az ösztöndíjak és az elismerő oklevelek kiosztására a XV. Kárpátaljai Tehetségnapon került sor 2026. június 6-án, ahol összesen 450 000 Ft-nak megfelelő hrivnya, azaz 60 300 UAH került átadásra.

Az ösztöndíjat és az oklevelet Dr. Berghauer Sándor, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem rektorhelyettese adta át.

Váradi Natália,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója

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