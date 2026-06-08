5 fő részesült diplomahonosítási ösztöndíjban a 2025/2026-os tanévben
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Kulturális és Innovációs Minisztérium Tempus Közalapítványa nyújtotta támogatásnak köszönhetően ítélte oda a 2025/2026-os tanévben is a Diplomahonosítási Ösztöndíjat.
A támogatásra ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek jelentkezhetnek, akik valamely magyarországi felsőoktatási intézményben (Magyarországon vagy határon túli kihelyezett képzési helyen) megszerzett
- felsőoktatási alapképzéses (bachelor /BA, BSc/) vagy főiskolai szintű diplomáját (oklevelét),
- felsőoktatási egységes, osztatlan képzéses (mesterfokozatot nyújtó vagy egyetemi szintű), vagy mesterképzéses (MA, MSc), vagy kiegészítő alapképzéses (egyetemi szintű) diplomáját (oklevelét), vagy
- valamely magyarországi felsőoktatási intézmény doktori (PhD/DLA) képzésében szerzett fokozatát
Ukrajnában az illetékes állami hivatalnál* sikeresen honosíttatta (elismertette, nosztrifikáltatta).
Az Alapítvány 2011-től hirdeti meg a támogatási lehetőséget, amely évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Ez azt bizonyítja, hogy a szakemberek a Magyarországon szerzett tudást szülőföldjükön szeretnék kamatoztatni. 2011–2026 között összesen 58 fő részesült diplomahonosítási ösztöndíjban az alábbiak szerint:
|Tanév
|Kategória
|BsC
|MsC
|PhD
|Összesen
|2011–2012
|0
|0
|1
|1
|2012–2013
|0
|0
|0
|0
|2013–2014
|2
|1
|7
|10
|2014–2015
|1
|4
|1
|6
|2015–2016
|1
|0
|0
|1
|2016–2017
|0
|0
|0
|0
|2017–2018
|0
|0
|6
|6
|2018–2019
|0
|1
|1
|2
|2019–2020
|3
|0
|3
|6
|2020–2021
|2
|0
|2
|4
|2021–2022
|1
|0
|0
|1
|2022–2023
|2
|1
|4
|7
|2023–2024
|0
|1
|0
|1
|2024–2025
|3
|3
|2
|8
|2025–2026
|3
|0
|2
|5
|15
|11
|29
|58
A 2025/2026-os tanévben az ösztöndíjprogramra 2026. március 6. és május 11. között volt lehetőség jelentkezni, mely idő alatt 5 személy nyújtott be pályázatot: 3 BsC szintű és 2 PhD diploma ukrajnai sikeres honosítása került támogatásra:
|S.sz.
|Név
|Intézmény/Munkahely
|Szakterület
|Elvégzett felsőfokú tanintézmény
|Szak
|Diploma típusa
|1.
|Farkas Zsuzsanna
|II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Egán Ede Szakképzési Centrum
|általános szociális munkás
|Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
|általános szociális munkás
|BsC
|2.
|Nagy Gabriella
|Egán Ede Centrum Nagydobronyi Szakképzési Központ
|tanár
|Szent István Egyetem
|mezőgazdasági mérnök
|BsC
|3.
|Úr Georgina
|Egán Ede Centrum Nagydobronyi Szakképzési Központ
|szocális gondozó és ápoló
|Debreceni Egyetem
|Szociálpedagógia
|BsC
|4.
|Dr. Dudics Katalin
|II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Filológia Tanszék Magyar Tanszéki Csoport
|magyar nyelvészet
|Eötvös Loránd Tudományegyetem
|magyar nyelvészet
|PhD
|5.
|Dr. Nagy-Kolozsvári Enikő
|II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Filológia Tanszék Angol Tanszéki Csoport
|angol nyelv
|Eötvös Loránd Tudományegyetem
|neveléstudományok (tanulás, tanítás és szaktárgyi pedagógia szakterület)
|PhD
Az ösztöndíjak és az elismerő oklevelek kiosztására a XV. Kárpátaljai Tehetségnapon került sor 2026. június 6-án, ahol összesen 450 000 Ft-nak megfelelő hrivnya, azaz 60 300 UAH került átadásra.
Az ösztöndíjat és az oklevelet Dr. Berghauer Sándor, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem rektorhelyettese adta át.
Váradi Natália,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója