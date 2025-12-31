2026 a „Magvetés éve” lesz a Kárpátaljai Református Egyházban

A Kárpátaljai Református Egyház 2026-os éve a „Magvetés éve” lesz, a KRE Zsinatának jóváhagyásával és a Missziói Bizottság döntése alapján. Az év vezérigéje így hangzik: „Reggel fogj a magvetéshez, és ne pihentesd a kezed este sem.” (Példabeszédek 11, 6a)

A „Magvetés éve” folytatása a 2025-ös „Szolgálat évének”, hiszen a szolgálat legfőbb formája az evangélium hirdetése és Krisztus parancsának való engedelmeskedés. A gyülekezetekben tapasztalható létszámbeli csökkenés ellenére a magvetés szolgálata továbbra is kiemelt feladat marad, hiszen sokan élnek a gyülekezeteken kívül, akiknek ugyancsak szükségük van Isten igéjére.

A 2026-os évben a magvetés témája havi bontásban is megjelenik majd, hangsúlyozva, hogy Isten igéje, mint a jó földbe eső mag, sok gyümölcsöt teremhet, ha rendszeresen és kitartóan hirdetik.

Az egyházmegyék misszióinak bizottságai és az egyházkerületi missziói ágazatok már dolgoznak a konkrét tervek és programok kidolgozásán, hogy a „Magvetés éve” minél szélesebb körben és a mindennapokban is megvalósulhasson.

Pocsai Sándor, a KRE Missziói Bizottságának elnöke hangsúlyozta: „A magvetés szolgálata nemcsak feladat, hanem felelősség is, hiszen Isten igéje minden ember életében gyümölcsöt teremhet.”

A Kárpátaljai Református Egyház hívja mindazokat, akik szeretnének részt venni ebben a küldetésben, hogy csatlakozzanak a helyi gyülekezeti programokhoz, és legyenek aktív részesei a magvetés szolgálatának.

Kárpátalja.ma