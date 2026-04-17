A fiatalokat nevezte a jövő reménységének XIV. Leó pápa

XIV. Leó pápa több ezer ember előtt tartott misét pénteken a délnyugat-kameruni Doualában, ahol arra biztatta a fiatalokat, ne engedjenek olyan kísértéseknek, amelyekkel csak elvesztegetik az energiájukat, hanem helyette törekedjenek a közjó szolgálatára, mert ők jelentik az ország jövőjének reményét.

A pápai misét a Kamerun pénzügyi és gazdasági központjának számító Doualában, egy stadion melletti területen tartották, ahol sokan már éjszaka helyet foglaltak, hogy láthassák a katolikus egyházfőt.

Homíliájában a bibliai kenyérszaporítás történetét idézte fel, és arra biztatta a kameruni fiatalokat, hogy a hit, a kitartás és a barátság révén sokszorozzák meg tehetségüket, igyekezzenek a szegénységen és a kiábrándultságon túlra tekinteni, és forduljanak reménységgel telve a jövő felé.

A pápa kiemelte: a kenyérszaporítás története nemcsak azt mutatja, hogyan táplálja Isten az emberiséget az élet kenyerével, hanem azt is, hogyan táplálhatjuk mi magunk azokat a nőket és férfiakat, akik hozzánk hasonlóan vágynak a béke, a szabadság és az igazságosság után.

„A szolidaritás és a megbocsátás minden gesztusa, minden jó kezdeményezés egy kenyérmorzsa a szükséget szenvedő emberiség számára”

– fogalmazott.

A 29 milliós lélekszámú Kamerun lakosságának túlnyomó része fiatal, a medián életkor 18 év. A katolikus hívők aránya 29 százalék. XIV. Leó látogatásának már egy korábbi pontján, a 93 éves, 1982 óta hatalmon levő Paul Biya államfővel folytatott találkozóján bátorító szavakat intézett a kameruni fiatalsághoz.

Az egyházfő azt követelte, hogy szakítsák el „a korrupció láncait” Kamerunban.

Hangoztatta, hogy a fiatalok jelentik a jövőt és a reményt az ország számára, és stratégiai fontosságú lenne az oktatásba, a képzésbe és a fiatalok lehetőségeinek bővítésébe fektetni, mert az lenne az egyetlen módja annak, hogy gátat szabjanak a tehetségek kiáramlásának az országból. A gazdasági nehézségek miatt jelentős mértékű a kivándorlás Kamerunból, az egészségügyi szektorban különösen súlyos a szakemberhiány, mivel sok orvos és ápoló magasabb fizetést biztosító állásokat vállal inkább Európában és Észak-Amerikában.

2023-ban a frissen végzett orvosok mintegy harmada elment az országból.

A nap folyamán a pápa a fővárosban, Yaoundéban ellátogat a Közép-afrikai Katolikus Egyetemre. Ezt követően Angolába utazik tovább, majd onnan Egyenlítői-Guineába, amely 11 napos afrikai körújának utolsó állomása.

