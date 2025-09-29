A gonoszt legyőző Szent Mihály ünnepére

„Nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt. A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni, s nem maradt számukra hely a mennyben… A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is.” (Jel 12,7)

Szeptember 29-én üli az egyház a főangyalok ünnepét, köztük a bibliai írások és keresztény hagyományok szerint a jelentős helyen álló Szent Mihály főangyal ünnepét.

Mihály arkangyal az angyali seregek fejedelme, héberül Mi-ká-él, magyarul Mihály, ami azt jelenti: ‚Kicsoda olyan, mint Isten?” – szerepel Jacopo da Voragine (1228-1298) Legenda Aurea című írásában.

„S valahányszor valami csodás erőt kívánó dolog történik, Mihály küldetik el, hogy a cselekedetből és a névből is értésünkre adassék: senki nem tudja megtenni, amire egyedül Isten képes.” Dániel tanúsága szerint ő serken föl majd az Antikrisztus napjaiban, és ő védelmezi, oltalmazza a kiválasztottakat (Dán 12,1). Ő harcolt a sárkánnyal és angyalaival, s az égből levetve nagy győzelmet aratott rajtuk; ő veszi át a holtak lelkét, és az örvendezés paradicsomába vezeti őket. Az Úr az Egyház fejedelmének állította. Ő sújtotta csapásokkal az egyiptomiakat, választotta szét a Vörös-tengert, ő vezette a népet a pusztában, és ő vezette be őket az Ígéret Földjére. A szent angyalok seregében ő Krisztus zászlótartója; az Úr parancsára majd ő öli meg az Olajfák hegyén az Antikrisztust; Mihály arkangyal szavára támadnak fel a halottak, s ő mutatja meg az Ítélet Napján a keresztet, a szögeket, a lándzsát és a töviskoronát” – olvasható a Legenda Aurea – Arany Legenda című gyűjteményben.

Az angyalok hivatását, a szolgálatot idézi a Szent Főangyalok ünnepén elhangzó misekönyörgés is:

„Istenünk, te csodálatos bölcsességgel elrendezed az angyalok és az emberek szolgálatát. Engedd, hogy angyalaid, akik a mennyben folytonosan szolgálnak neked, itt a földön szüntelenül oltalmazzák életünket”.

A felvidéki Mária Lovagjai katolikus hetilapban ez olvasható: „Amióta a Sátánt kiűzték a mennyből, a harc a Földre költözött, a Föld lett a csatatér, és az ember lelke a zsákmány. Az embereken múlik, hogy melyik oldalra állnak, kit szolgálnak, engedik-e magukat megtéveszteni a világ hívságai által, vagy Isten szavára hallgatnak.” (2023/ 9)

Mihály arkangyal képe megjelenik a Szent Koronán is. Jankovics Marcell Jelkép-kalendáriumában arra is felhívja a figyelmet, hogy a Mihály-nap idényváltó szerepe az országos ügyekben is hangsúlyt kapott. A késő középkortól kezdődően a magyar király, később pedig az erdélyi fejedelem évente kétszer, rendszerint György és Mihály napjára hívta gyűlésbe az ország nagyjait és a nemesi rendeket.

A történelmi Magyarország területén sok helyütt a község megjelölésében is szerepel Mihály arkangyal neve: például Szentmihályfa a Csallóközben, vagy a Kassa megyei Nagymihály, mely Zemplén vármegye szlovákiai részének központja.

Szent Mihály az egyik legkedveltebb templompatrónus nemcsak a Kárpát-medencében, de szinte a világ minden részén, következésképp sok falu és város népe tart templombúcsút szeptember végén.

A népi kalendárium szeptembert Szent Mihály havának nevezi. A magyar néphagyományban több hiedelem és szokás kötődik az ünnephez. Eleink vallották, hogy Szent Mihály áll a haldoklók mellett, oltalmazza és átvezeti a másvilágra, majd mérlegre teszi jó cselekedeteiket és gonoszságaikat, hogy az Úr ítélhessen az üdvösség és a kárhozat között. Ezért gyakori az ábrázolása egyik kezében karddal, a másikban mérleggel.

Eleink Szent Mihály-naptól kezdődően tartották a „kisfarsangot”, ami Katalin-napig tartott. A lakodalmak és a bálok évada volt. A Szent György-napkor kihajtott állatokat ezen a napon terelték vissza, a pásztorokat pedig elszámoltatták és kifizették.

Országszerte emlékezetesek voltak a szentmihályi vásárok, ahol beszerezték a télire való szükséges holmikat. Mihály ünnepe után kezdték a kukoricát törni.

Népi megfigyelések, közmondások is kapcsolódnak az ünnephez:

Szent Mihály öltöztet, Szent György vetkőztet.

Ha Szent Mihály napján még itt van a fecske, karácsonyig vígan legelhet a kecske.

Szent Mihály lova deres, behozza a telet.

Szent Mihálykor keleti szél igen kemény telet ígér.

Aki Szent Mihály-nap után gatyába öltözik, attól ne kérj tanácsot.

Szent Mihály nap után harapófogóval sem lehet kihúzni a füvet.

Szent Mihály nap után a hal a víz fenekére húzódik, nincs többé halfogás.

Szent Mihály nap után megszűnik a mézelés.

A Mihály-napi mennydörgés szép őszt, de kemény telet jelent.

Szent Mihály-nap után egy icce víz, két icce sár.

Ha Mihály éjszakáján összebújnak az állatok, akkor nagy tél lesz, ha pedig szét, akkor enyhe.

Tisztelete ismeretes a római katolikus egyházban, a zsidó vallásban, a keleti katolikus egyházakban, az ortodox kereszténységben, az antikhalkédómi egyházakban, és az ezoterikus kereszténységben egyaránt.

Sőt, úgy tartják, hogy egy képzeletbeli titokzatos vonal köt össze hét Szent Mihály nevét viselő monostort vagy templomot Írországtól egészen Izraelig, melyet Szent Mihály kardjának neveznek. Ezek a szentélyek nagyon távol esnek egymástól, de egy nyílegyenes vonalon helyezkednek el.

A legenda szerint ez nem más, mint Mihály arkangyal szent vonala, az a kardcsapás, amelyet az ördögre mért, hogy visszaküldje a pokolba.

A katolikus hívők sokféle imával kérik az égi védelmező közbenjárását, ilyen a Szent Mihály-rózsafüzér, a Szent Mihály-litánia, a Szent Mihály-kilenced, és nemcsak ezen az ünnepen, de gyakorta, főleg az esti órákban elimádkozzák ezt az imát:

„Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben! A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: Parancsoljon neki az Isten! Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!”

